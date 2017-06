Klausmann jó pénzért pörgette a szerencsekereket

Hosszú évekig fix esti program volt a magyar családoknál, hogy testületileg leültek a tévé elé, együtt nézni a Szerencsekerék című vetélkedőt. A játékban szólásokat, közmondásokat, illetve szavakat kellett kitalálni mássalhangzók megadásával.

A résztvevők egy cikkekre osztott kereket pörgettek, és a játékos az előtte megálló pénzösszeget nyerte, persze csak akkor, ha jó mássalhangzót talált el a feladványból. Az összegek végső nyertese az volt, aki a feladványt megfejtette. Egyszerű játék volt, a stressztől mégis sokan leblokkoltak.







A műsorvezetőknek alaposan fel kellett készülniük, hogy irányítani tudják a játékosokat

A műsor házigazdái gondoskodtak a jó hangulatról, a gyönyörű hoszteszek pedig a látványról. Prokopp Dóra, Gajdos Tamás és Klausmann Viktor neve szinte összeforrt a Szerencsekerékkel. A bemondói feladatokat az ismert lemezlovas, Cintula kapta.

– Belpolitikai újságíróként dolgoztam, eszem ágában sem volt vetélkedőt vezetni, de az egyik gyártásvezető addig kérlelt, hogy elmentem a castingra – meséli Klausmann Viktor.

– Három egymást követő pénteken tartották a régi Olimpia moziban. Az első alkalommal három üres forgószékkel kellett beszélgetni tíz percen keresztül, másodszor már előbukkant Vágó István is, aki a Szerencsekerék első szerkesztője volt, harmadik alkalommal a producer várt, és csak annyit kérdezett, mennyi pénzt kérek. Ez december 2-án történt, egy héttel később már forgattunk. Nagyon alaposan fel kellett készülnünk az adásokra, mindig célzottan irányítottuk a játékosokat. Viktor elmondta, az első időben egy nap négy adást rögzítettek, később viszont már nyolcat, így elképesztő volt a munkatempó.

– Nagyon jó pénzt fizettek – árulta el Viktor arra utalva, miért vállalta a feladatot. Külföldi licenc alapján készült a vetélkedő, itthon 1993-ban forgatták meg először a kereket, és sokáig semmi sem tudta megrengetni a népszerűségét, végül 2000-ben vették le a műsorról. Még megpróbáltak egy újabb bőrt lehúzni a vetélkedőről 2011-ben, de a nézettsége már meg sem közelítette a korábbit.







Jó pénzért pörgette a kereket © Birton Szabolcs

Mi lett velük?

Mi lett velük? Gajdos Tamás házigazda (1999-ig): ma is aktívan tévézik, napi kapcsolatban áll Viktorral. Prokopp Dóra hosztesz: (1997-ig): kezdetben párhuzamosan tévézett és látta el mentőorvosi feladatát. Jelenleg éttermet üzemeltet és több kábelcsatornában is érdekeltsége van. Négy gyermek édesanyja. Klausmann Viktor: ô vezette legtovább a műsort. Jelenleg nem tévézik. Dolgozik vízi és hegyi mentőként is. Két gyermek édesapja.