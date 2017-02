Klapka végrendelete: még mindig számolják az örökséget

Az Aranyember január 4-én - nem sokkal 88. születésnapja után - hunyt el. Noha folyamatosan frissítette végrendeletét, annak pontos tartalmát még mindig nem ismerhette meg a család.

Az Aranyember január 4-én - nem sokkal 88. születésnapja után - hunyt el. Noha folyamatosan frissítette végrendeletét, annak pontos tartalmát még mindig nem ismerhette meg a család.

Még hónapokig eltarthat a hagyatéki eljárás, ugyanis az érintett közjegyző még most is a vagyontárgyak, ingatlanok, bankszámlák értékének felmérését végzi - mesélte Klapka György lánya, Sandy a Blikknek, aki azt is elárulta: jelenleg ő vezeti a híres zálogházat.

"Amolyan megbízott üzletvezetőként dolgozom nap mint nap, de szerencsére jogilag sincs ezzel probléma, ugyanis édesapám özvegye, Marika néni rendelkezik aláírási joggal, így minden hivatalos dolgot el tudunk intézni, amíg nem derül ki, mi van a végrendeletben. Sajnos az még eltarthat egy ideig. Felvettem a kapcsolatot a közjegyzővel, de egyelőre csak azt tudom, hogy a vagyonfelmérés zajlik. Ha annak vége, akkor értesít minket, és onnan nagyjából egy hónap lesz, mire az érintettek megtudják, mi volt apám akarata" - nyilatkozta a bulvárlapnak.







Klapka hatalmas vagyont halmozott fel - a közjegyző még most is ennek a felmérésével foglalkozik © Bors

Persze az apróbb, személyes tárgyakat már elosztotta a család: "Az olyan dolgokat, például a ruhákat, amelyekhez nem fűződnek emlékek, biztos, hogy a Máltai Szeretetszolgálatnak adjuk majd, de az olyan tárgyakat, mint a karórája, a fotóalbumok vagy a videófelvételek, szétosztottuk egymás között" - mesélte a 27 éves örökös.

2 milliárdos vagyon

Mint arról korábban beszámoltunk, összesen 2 milliárdot érhet Klapka öröksége, ami a Vámház körúti üzlethelyiség és 41 hektárnyi dióültetvény mellett ingatlanokban, reklámügynökségben, számítógépszervizben, kutyakrematóriumban, egy kőbányai crosspályában, antik tárgyakban, festményekben, aranyban, ezüstben, drágakövekben, ipari gépekben, valamint készpénzben fekszik - így nem csoda, hogyha a precíz végrendelet ellenére is jelentős időt vesz igénybe a hagyatéki eljárás.

"Azt akarom, ha meghalok rend legyen a rokonok között. Minden apró részletre mindig figyelek, még arról is gondoskodtam, hogy halálom után biztosan megkapják a jogosultak a nekik járó igazságos hányadot" - nyilatkozta pár hónappal a halála előtt Gyuri bácsi a végrendelete kapcsán.