Klapka Sandy: Nem mentünk csődbe!

„Nagy bajban van Klapka zálogháza” – olvashattuk több lapban a család vállalkozásáról. Megkerestük hát Klapka Sandyt, ő viszi ugyanis tovább a híressé vált Vámház körúti zacit.

– Nem tudom, honnan veszik ezeket a hülyeségeket. A Klapka Üzletházban minden rendben van. Az viszont tény, hogy egy ideje nem fogadunk be ékszereket. A zálogház most használt vagy tört aranyat nem vásárol fel. De ez nem azt jelenti, hogy csődbe megyünk. Annak, hogy a zálogház nem úgy működik száz százalékig, ahogy kellene, egy csomó jogi indoka van. Az ilyennek az ügyvitele sokkal szigorúbb, és mivel nincs még vége a hagyatéki tárgyalásnak, nem tudunk vele mit csinálni. Egy csomó mindenben nem tudunk előrelépni a végrendelet miatt. Remélem, nyár végére már megoldódik minden – kezdte a Borsnak Sandy, majd kitért arra is, hogy szeretné folytatni édesapja hagyományait is.







Sandy ugyanúgy elviszi nyaralni az alkalmazottakat, ahogy édesapja tette minden évben Klapka György híres zálogházát a lánya viszi tovább © Bors

– Sok változás van, de ha lesz egy csendesebb időszak, én is el­­viszem a kollégákat nyaralni, ahogy apu tette minden évben. Sajnos én biztos nem tudok ki­venni még jó ideig szabadságot – mentegetőzött Sandy, akit min­denben támogat a párja.

– A sok munka szerencsére nem hat ki a párkapcsolatomra, minden szuper. A párom nagyon megértő, és ő is hasonló területen dolgozik. Átérzi a helyzetemet. A múltban is együtt tudtunk dolgozni, és most is számíthatok a segítségére.

Nincs határidő

Dr. Berényi Andrástól megtudtuk, hogy meddig húzódhat el egy hagyatéki tárgyalás.

– Sajnos a jogszabály nem tartalmaz semmiféle határidőt arra, hogy meddig húzódhat el egy hagyatéki tárgyalás. Néha észszerűtlenül akár tíz évig is eltarthat egy ilyen ügy. Ha a közjegyző megteszi a végzést, azt még mindig megtámadhatják a felek, ilyenkor viszont a bíróság tesz pontot az ügy végére – mondta el a Borsnak a sztárügyvéd.