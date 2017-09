Kitálalt az X-Faktor kiesett énekese

Becsapva, megalázva érzi magát az X-Faktor színpadát elhagyó Nagy Szimonet­ta, s erről – állítja – a műsor készítői tehetnek.

Nagy Szimonetta hosszú Facebook-posztban számolt be róla, miért mondta magáról, hogy hasonlít Christina Aguilerára, és miért ért véget x-faktoros karrierje úgy, hogy a mentorok négy nemmel küldték le a színpadról.

– A szerkesztők azt mondták, jó vagyok, még azt is elhitették velem, hogy nagy esélyt látnak bennem, én pedig mint egy buta kislány, akit hipnotizáltak, csináltam, amit mondtak – kezdi a 25 éves lány. – Nem akartam, de féltem, hogyha nem táncolok vagy nem állok be a szélgép elé, végül mégsem válogatnak be a műsorba. Azt sem magam találtam ki, hogy hasonlítok Christina Aguilerára, azt kérték, hogy ezt mondjam – magyarázza, miért mondja, hogy nevetségessé tették.







Szimonetta nem magában keresi a hibát a kiesése miatt © RTL Klub

Szimonetta szerint a hangosítással is gond volt.

– Nem hallottam magam a zenei alap és a hangosítás miatt. Az egészet megrendezték. Utólag visszahallgatva én is tudom, hogy borzalmas volt, de otthon érdekes, sosem így énekelek – mérgelődött a lány, és azt is elárulta, szerződését nem ol­vasta el rendesen, így nem tudja, azzal, hogy kitálalt, nem szegte-e meg azt.









Szimonetta vádjaira a műsor kreatív producere, Schiwert-Ta­kács László reagált.

– Mindenkit a produkciója minősít, és véleményt csak a mentorok mondanak. Szimonetta és a többi – sikeres – versenyző pontosan ugyanolyan hangtechnikával áll a szín­pad­ra. Ezt egyébként Radics Gigi hangjához állítottuk be, neki tö­kéletesen megfelelt. Minden je­lentkező tudhatja: ha színpadra áll, azt is vállalja, hogy véleményt mondanak róla. Egyébként úgy vélem, hogyha Szimonetta to­vábbjut, sem a kisfilmmel, sem a hangosítással nem lett volna utólag gondja. Még soha senki nem csinált fesztivált, aki továbbjutott – jegyezte meg a producer. – A kudarcból tanulni kell és nem másokat hibáztatni.