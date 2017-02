Kitalálja, mivel lazít Kiss Ramóna?

Reflektorfény, bársonyfüggöny – egy színésznő napjainak részei. A színpadi szerepek és forgatások mellett, azonban ők is ugyanolyan hétköznapi életet élnek, mint mindenki más. A nyuszis magazin Man of the Year múzsa kategória színésznője, Kiss Ramóna elárulta, hogyan kapcsolódik ki a mindennapokban. Nos, a Barátok közt Szentmihályi Zsófijaként is ismert színésznő, ha igazán szeretne kikapcsolódni, csak a főzés jöhet szóba.

– A barátaim és a családom is tudja, hogy mindig szívesen készítek nekik valamit, de az igazi öröm számomra, ha elvonulhatok magamban, zenével, egy pohár borral és egy teljesen új receptet találhatok ki – osztotta meg Ramóna, akinek a konyhai kísérletezés felér egy wellness hétvégével.