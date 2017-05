Kitalálja ki Várkonyi Andrea hasonmása?

Bochkor Gábor többször elmondta már az éterben, hogy szerinte párja, Várkonyi Andrea egy genetikai csoda. 42 évesen egyetlen ránc sincs az arcán, filigrán testalkatát pedig sok huszonéves megirigyelhetné.

Talán ezért is örült annyira a TV2 új csillaga, hogy az egykori híradóshoz hasonlítják. Úgy tűnik, az azonos vonásokat Mádai Vivien is felfedezte, hiszen egy olyan képet posztolt közösségi oldalára, ahol Andreával közösen pózol. Ráadásul a fotón hasonló a frizurájuk, a sminkjük és a ruhájuk is.