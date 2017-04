Kiss Ramóna: Minden szerelemből tanultam

A Barátok közt szexi sztárjáért férfiak ezrei rajonganak, ám a csalódás, a szakítás fájdalma még egy ennyire gyönyörű nőt sem kerül el.

Megnyitotta a sörszezont a Sör mi több rendezvényén. Szereti egyáltalán?

Szeretem! Nincs olyan, hogy lányos vagy fiús sör, én egyszerűen csak jobban kedvelem a kevésbé keserűt. Inkább időhöz kötöm a fogyasztását. Ha beköszönt a tavasz, kisüt a nap, akkor nagyon szívesen iszom citrommal egy jó búzasört. Anyuékkal is azt szoktunk, ha kiülünk a kertbe.

Amióta nem forgat a Barátok köztben, gyakrabban tud hazamenni a családjához Veszprémbe?

Nem lett több időm, a színház ren­geteg elfoglaltsággal jár. A Madáchban, a Pesti Magyarban, a Belvárosiban és a Ka­rin­thyban játszom, illetve járjuk az or­szágot különböző darabokkal. Annyit járok haza, mint ed­dig. Soha nem hanyagoltam el a családot, ez nem változott az éle­temben. Amikor tudok, ko­csiba pattanok, és megyek hozzájuk. Illetve ők is sokat járnak Pesten. Most van egy új családtagunk, egy kiskutya. Tavaly sajnos 14 évesen meghalt a kutyusunk, és egy év után most úgy döntöttünk, itt az idő. Illetve édesanyám öt­ven­­éves lett, és ő kapta Hap­pyt, aki lefoglalja minden má­sod­percünket. Ő lett a család kicsi kincse, a boldogsághormonunk.

Dübörög a horgászszezon is!

Pontosan! Beizzították már a horgászbotokat. Apukámnak nagy hobbija. Veszprémi lány vagyok, közel a Balcsi, ezért gyerekkoromban rengeteg időt töltöttünk ott. Inkább a fiúk hobbija, de mivel apunak két lánya van, kizárásos alapon valakit el kellett vinni, és az én lettem. Megtanított horgászni, kaptam egy kicsi botot is, amit gyakorlatilag 12 perc alatt ripityára törtem. Ahogy bedobtam, repült a bot is, rá a kövekre, ahol vége is lett. Apu pár perc múlva meg is nyugodott. Mondjuk horgászbotot többé nem kaptam, csak az övével gyakorolhattam.

Halat is pucol?

Apu fogta a halat, és ha sült keszeget akartunk enni, akkor bizony nekünk, lányoknak kellett megpucolni. Anyu meg a nagymama tanítottak, kislányom, itt fogod meg, így csináld, ha kész, akkor sózd, így irdald be a halacskát. Megtanultam. Nálunk nyáron állandóan halsütés van. Eszméletlenül szeretünk enni!







Horgászik, halat pucol, szurkol a szerelme kézilabdameccsén, és persze dolgozik, négy színházban is © Fejér Bálint

Akkor hogy lehet ennyire sovány?

Ez édesanyámnak és édesapámnak köszönhető elsősorban, és bizony edzek folyamatosan, heti három, négy alkalommal. Rátaláltam a nekem legmegfelelőbb két edzésmódszerre. Az egyik az infratrainer, ami egy ötvenperces kardió­edzés. Kell az erőnléti edzés is, ami most a speedfitnesz. Nekem ez jött be, ezeket könnyebben tudom beiktatni az életembe.

Mire fordítja azt az időt, ami alatt eddig forgatott?

Átcsoportosítottam, előrébb hoztam olyan munkákat, amire egyébként csak nyáron lett volna időm. De a lényeg, ami időm felszabadult, azt pihenéssel, nyaralással töltöm, aztán majd szépen ballagok tovább az úton. Egyelőre munka szempontjából a színház az első az életemben.

Sokat látni a tévében is, például a Gyertek átban.

Azt a szériát is leforgattuk, talán már le is ment, és a Barátok közt­ben is láthatnak a nézők nyárig. Másfél hete nem forgatok, és azóta nem volt szabadnapom. Örülök, hogy meghoztam ezt a döntést, de persze hiányoznak a többiek, a napi rutin, a munka.









Benne lesz az X-Faktorban?

Áprilisban befejeztem a Barátok köztben a forgatásokat, de azóta is folyamatosan dolgozom. Az, hogy mi lesz a jövőben, merre halad a karrierem a képernyőn, az még számomra is kérdéses. Most a munkám csak a színpad, ezzel tervezek.

Szeret tévézni?

Imádom, gyakorlatilag a tévé képernyőjén nőttem fel. De a Barátok közt mellett szerettem a Kicsi óriásokat, és a Szombat esti láz-széria is fantasztikus volt. Az RTL-nél is ismerek mindenkit, nem tudok úgy végig­sétálni a folyosón, hogy ne köszönjenek rám húszan. Imádom, ez az érzés nem változott.

Tisztában van azzal, hogy mennyire szép?

Köszönöm szépen. Anyukámnak és apukámnak köszönhető, akik így „összeraktak”. De az szubjektív, hogy szép valaki vagy sem. Boldog vagyok, hogy ezeket az adottságokat örököltem. Talán jobb lenne, ha picit hosszabb lenne a lábam, keskenyebb a hátam, de boldog vagyok ebben a testben. Szerelemgyerek vagyok, azt mondják, azok szépek. A húgom is az, ő is szép lett. Az a fontos, hogy jól érzem magam a bő­röm­ben. Hogy szépnek tartom-e magam, az attól függ, hogy ke­lek fel reggel. Van, hogy belenézek a tükörbe, és azt gondolom: vissza kellene feküdni. Máskor teli vagyok energiával, és szuper minden. Ez szerintem a legtöbb nőnél így van. De jól megvagyok a bőrömben.

Más erőssége is van a szépsége mellett.

Mire gondol?

Cuki, vicces, vidám, jólelkű.

A mosolygás valóban jellemző rám, de persze nekem is van rossz napom. Olyankor bevásárolok minden bűnös finomságot, karnyújtásnyira van a csoki, a csipsz, minden kaja, amit imádok, és beülök a tévé elé egy jó sírós filmmel.

Ez kell!

Kellenek ilyen napok, ezt kötelezően felírnám.

Ilyenkor miért szomorú?

Nem vagyok szomorú, egyszerűen ilyen a női lélek. Szerintem nem létezik olyan nő, aki mindennap elégedetten, boldogan kel fel. De nincs okom szomorúságra. Mindenki életében előfordul olyan, ami okot ad a szomorúságra. Legalább egy szerelmi bánat. Az lenne a fura, ha az ember életében nem lenne ilyen. Így harminc körül elmondhatom, az én életemben is rengeteg volt. De az, hogy ami nem öl meg, az megerősít, rám extrán igaz. Az okos ember tudja ezt is kamatoztatni. Szeretem megsiratni, átadni magam az érzésnek, nem szeretek visszafojtani semmit. Azon is elérzékenyülök, tudok sírni, ha egy kutya átsétál az úttesten. Érzelmes lény vagyok, de ez nem is baj.







Párjával, Mátéval támogatják egymást © Fejér Bálint

Most boldog?

Köszönöm szépen, igen, nagyon jól vagyok.

Ha nem akar többet mondani a magánéletéről, annyit azért elárulhat, szeret a párja, a Veszprém kézilabdása, Lékai Máté meccseire járni?

Nagyon boldog vagyok a magánéletemben. Mátéval támogatjuk egymás karrierjét, ha kell, ott vagyunk, hogy biztassuk egymást. Ennél többet tényleg nem mondanék.

Vágyik valamire?

Most utálni fognak a válaszért, de semmire. Beteljesedett minden, amiért az elmúlt tizenhat évben dolgoztam. A helyemen vagyok.