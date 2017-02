Kiss Ramóna kiszáll a Barátok köztből!

Sírva búcsúzott a sorozattól a Szentmihályi Zsófit alakító színésznő a Fókuszban - ugyanakkor egy pletyka kapcsán tiszta vizet öntött a pohárba.

Sírva búcsúzott a sorozattól a Szentmihályi Zsófit alakító színésznő a Fókuszban - ugyanakkor egy pletyka kapcsán tiszta vizet öntött a pohárba.

2001-ben került be a Barátok köztbe, de most, tizenhat év után úgy döntött, hogy vége. A szívére hallgatva szakít Szentmihályi Zsófival. A nézőknek vigasz, hogy bármikor visszaírhatják.

„Most úgy érzem, hogy mennem, kell…sok ember vár arra, hogy legyen egy ilyen biztos munkahelye, és nem akarok harcolni a sorssal, de van ilyen…az embernek a szívére kell hallgatni, én így élek most már 32 éve, ez eddig mindig bejött, és most is így teszek” – magyarázta döntését Rami a Fókuszban és így folytatta: – „16 év után elbúcsúzni a falaktól, az öltözőtől, az emberektől…a mindennapi rutintól, az olyan, mint egy hatalmas kapcsolat lezárása…és ugyan visszajöhetek ide mindig és vissza is fogok, de az már nem ugyanaz lesz, boldogan távozom, de közben az egyik szemem sír, rossz lesz itt hagyni mindenkit, de most menni kell tovább előre…Ennyi!”







Ramóna 16 év után úgy döntött, szakít Szentmihályi Zsófi karakterével © Végh István

Ramóna tisztázott egy pletykát is: – „Nagyon sokan kérdezték, hogy miért is mondasz fel, és a következő kérdés, levegővétel nélkül az, hogy terhes vagy? Nem, nem vagyok terhes nem az áll a döntésem mögött, hogy anyai örömök elé nézek egyelőre, hanem pusztán az, hogy 16 év az 16 év.”

Vagyis Kiss Ramónát saját kérésére kiírják a sorozatból, de nem örökre.

„Zsófi elmegy a történetből. Olyan módon megy el, ami reményeink szerint érdekelni fogja a nézőt, sőt, reményeink szerint a néző egyet is fog érteni azokkal a motivációkkal, amelyek őt kiviszik, és nyilván úgy csináltuk meg, hogy a karakter visszaírható legyen szinte bármikor” – mondta a Fókuszban a sorozat producere, Rozgonyi Ádám.