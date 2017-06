Kislányt szeretne Csobot Adél és Istenes Bence

A pár kisfia, Nátán már el is múlt egyéves, de a rohanó idő mellett más nehézségekkel is szembe kell néznie a fiatal szerelmeseknek. Csobot Adél és Istenes Bence a szülői feladatokról, a munka miatti különlét nehézségeiről és a jövőbeli terveikről meséltek a Best magazinnak.

Istenes Bence már eddig is rengeteg áldozatot hozott munkája miatt, ezek közé tartozik többek közt az is, amikor 50 napot töltött külföldön a Survivor forgatása miatt, és emiatt kényszerült kihagyni szerelme és kisfia születésnapját, arról nem is szólva, hogy a sajátját se tudta megünnepelni.

Nehezen viselték ezt az időszakot, egymás hiányát, az apuka húzta a strigulákat, hogy mikor jöhet már haza családjához, míg Csobot Adél az édesanyjához fordult, hogy segítsen átvészelni ezeket a heteket, amik Istenes szerint nem kizárólag miatta fontosak, hanem azért is, mert így alapozhatja meg gyermeke jövőjét.

Ebben a jövőben pedig Nátánnak van egy kistestvére is, ugyanis a pár szeretné bővíteni a csládot. Már tervezik a következő babát, de azért még várni kell rá, mondják. Nem is akármilyen elképzeléseik vannak, Istenes Benceének egészen konkrétak:

– Szeretnék majd egy kislányt is, jó lenne egy újabb Adél hercegnő, olyan édes kis kezekkel, mint amilyenek neki is vannak – mondta a lapnak.