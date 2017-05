Kisfiút akar Benkő Dánieltől a 19 éves Bazsarózsa

A lantművész aláveti magát a nő döntésének.

A lantművész aláveti magát a nő döntésének.

Közel ötven év a korkülönbség Benkő Dániel és ifjú szerelme, Bazsarózsa között, a furcsa párt azonban ez egyáltalán nem érdekli. Az viszont még a lantművészt is sokkolta, hogy barátnője gyermeket akar szülni neki.

Benkő egy korábbi nyilatkozata alapján úgy tudtuk, 26 éves a hölgy, nemrégiben azonban a FEM3 Caféban el­árulta, most lett nagykorú, ami nála a tizenkilencedik életévének betöltését jelenti.







Dánielnek szeretnék szülni, és fiút. Eltökélt vagyok © Végh István

– Így, hogy nagykorú lettem, felvetődött bennem a gondolat, hogy jó lenne egy kisbaba. Dánielnek szeretnék szülni, és fiút. Eltökélt vagyok – mondta el a táncosnő, aki arra a kérdésre, hogy miért éppen a 69 éves lantművésszel szeretne családot alapítani, határozott választ adott.

– Nem értem, miért lenne ez baj? Megtaláltam benne a férfit, és neki szívesen szülnék, akkor ezzel mi a baj? Soha nem találkoztam még nála intelligen­sebb és viccesebb emberrel, arról nem is beszélve, hogy aktív életet él a korához képest. Azért szeretnék neki fiút szülni, mert fia még nincs – magyarázta Bazsarózsa.







És, hogy mit szól ehhez a lantművész? Húzza a száját, próbálja elviccelni a témát, de még az is lehet, hogy belemegy abba, hogy hetven fölött szülessen újabb gyermeke.

– A nő dönt, most mit tudok tenni? Nem újdonság nekem ez a szituáció, mert így volt ez a lányaim esetében is. Bazsarózsa most lett 19 éves, normális, hogy így gondolkozik – mondta Benkő.