Kirúgták az Echo Tv egyik legismertebb riporterét

Nemrég került a felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc tulajdonába. A hír megjelenése után nem sokkal, Mészáros a 444-nek azt mondta: „jó tévét, nézető tévét, jobboldali tévét” szeretne csinálni.

Ennek egyik első lépése volt a székház váltás. Erről szerdán számolt be a hvg.hu, ahol arról írtak, hogy a csatorna a Nap Tv Angol utcai, közpénzből felújított épületébe költözik be, már megállapodott a polgármester-üzletember Gyárfás Tamással.

A lapnak arról is beszélt, hogy szeretné, ha újraindulna a Sajtóklub című műsor Bayer Zsolttal, Lovas Istvánnal és Bencsik Andrással.

Most pedig az is kiderült, hogy kire nem számít. Az Echo Tv egyik leghíresebb riporterére, Kadarkai Endrére, akinek megszűnik két műsora is ezzel, a Csakazértis és az Arckép - írta a Blikk. Utóbbiban beszélt Kőhalmi Zoltán a gyenge standuposokról, de itt indult el az énekes Ákos botránya is, „a nőknek nem az a dolguk, hogy ugyanannyi pénzt keressenek, mint a férfiak” – mondta, ami miatt szerződést bontott vele a Telekom.