Király Viktor a brutális balesetről: Sokkolt, amikor megláttam a lábam

Ilyen felvételeket csak a híradásokban és a sportközvetítések lassításai alatt lehet képernyőn látni, de olyankor közlik a nézőkkel, hogy csak erős idegzetűek nézzék végig. Most Király Viktor maga vette videóra és tette fel a közösségi oldalára dermesztő sérülésének képeit. Micsoda lélekjelenlét! – mondhatnánk, a magyarázat azonban ennél picit bonyolultabb: amikor a reccsenés után meglátta a lábát, nem nagyon tudta, mit csinál. A Megasztár nyertese kérésünkre fel tudta idézni a pillanatot, amikor megtörtént a baj.

– Sokkolt, amikor megláttam a lábamat. Furcsán állt! – mondta tegnap délután a Borsnak Király Viktor, és mindezt a rajongói is láthatták, hiszen egy rövid videót erről is megosztott velük. – Fájt, de nem annyira, mint amennyire az ember egy ilyen sérülésnél gondolná. Talán ezért is volt energiám felvenni, és feltenni az Instagramra. Egyébként az is közrejátszott, hogy emiatt le kellett mondani fellépést. Nekem ilyenkor bizonyítanom kell, hogy vis maior helyzet van – mondta Viktor, aki tegnap a kézilabda Bajnokok Ligája né­gyes döntőn lépett volna fel.







Az énekes a sokktól nem érzett fájdalmat, még le is filmezte rettenetes sérülését. Mentő vitte el a kosárlabdapályáról Király Viktort

Viktor egy fővárosi kórház vendégszeretetét élvezi a balul elsült szombati kosármeccs kö­vet­kezményeként.

– Még nem mondtak az orvosok semmit. Holnap néznek rá újra a lábamra, és megmondják, hazamehetek-e, vagy maradnom kell-e még. Akkor mondják majd el azt is, mi vár rám, ami a gyógyulást illeti.

Az énekes abba egyelőre bele sem mer gondolni, mi lesz, ha fekvőgipsszel hetekre ágyba pa­ran­csolják, márpedig a hasonló sportsérülések gyógyulási ideje jó esetben is minimum fél év. És az sem kizárt, egy hosszas rehabilitáció is vár majd rá.

– Ha így lesz, sok új dalt írok majd – próbálta egy viccel elütni a helyzetet Viktor, akinél hívásunkkor egyébként a családja is épp bent volt látogatóban.

– Hogy hogy tudtam meg? Egyszerre jött ugyanaz a fotó két helyről Viktor bokájáról: a barátja és az apukám is elküldte, ijesztő volt. Rögtön próbáltam hívni, de nem jártam sikerrel. Aztán a barátja hívott engem, és mondta, hogy már mentőben vannak, úton a kórházba. Nem volt egy szép látvány. Visszarakták a helyére, és most gipszben van – mondta lapunknak Viktor nővére, Király Linda, aki megerősítette: egyelőre nem tudnak pontosat a sérülésről és a gyógyulásról.

Van, amit nem lehet lemondani?

Nem egyedi eset Király Viktoré, azaz a világtörténelemben akadtak már más zenészek is, akik súlyos sérülésekkel vállaltak koncerteket. 2015 nyarán Fluor Tomi szenvedett súlyos balesetet, hetekig gipszben volt a lába, és mankóval járt.









A Wellhello egyik első koncertjén is. Révész Sándor a színpadra lépéskor sérült meg, az Achilles-ína szakadt el. A koncertet nem fújta le, egy bárszéken ülve énekelte végig. Tavaly Demjén Ferenc is több alkalommal állt színpadra törött kézzel. Igaz, volt, hogy széket is kért.