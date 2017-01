Kínos Mokka: már megint Pintér párjának exe volt a téma - videó

Ács Bea egyszer már beégette a színészt, most megint ugyanoda lyukadtak ki.

Ács Bea egyszer már beégette a színészt, most megint ugyanoda lyukadtak ki.

Három hónap alatt többször szerepeltek már a hazai bulvársajtóban, mint más tíz év alatt. Pintér Tibor és Ács Beatrix szerelméről már most mindent tudni, hogy mikor hol romantikáztak, hogyan jöttek össze, hogy Bea már oda is költözött a színészhez, és hogy Pintér még reggelit is kap. Utóbbit a szerdai Mokkában osztotta meg a szőke színész a nézőkkel. Fontosnak tartotta elmondani, hogy milyen jó dolga van Bea mellett többek között emiatt is.

A beszélgetés első percei azonban már megint Bea exéről szóltak. Tudniillik egy korábbi Mokka interjúban kérdeztek valamit a lánytól, aki azt hitte, hogy a volt barátjáról kell beszélnie Pintér helyett, hát így is tett.

Tibor egyébként most mutatkozott be Bea családjának. Kiderült: a lány nagymamája kiosztotta a színészt, ugyanakkor - ahogy Pintér fogalmazott - Beát is helyrerakta, ha volt valami vita.