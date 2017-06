Kiköpött anyja Geri Halliwell kisfia

Montague, a négy hónapos csöppség ha akarná sem tagadhatná le édesanyját, Geri Halliwellt.

Már most látszik, hogy Ginger Spice vörös fürtjeit örökölte, és zeneimádata is Gerit igazolja. Ám az énekesnő kénytelen volt elismerni: más tényezőnek is köszönheti, hogy fia már most muzikális.

– Amikor vajúdtam vele, éppen Ed Sheeran egyik száma ment a rádióban – vallott a Lorraine show-ban Geri, aki gyakran ad helyzetjelentést kisbabájáról képes formában. Legutóbb Instagramra töltött képén a zongoránál ülnek, az énekesnő az első akkordokat tanítgatja Montague-nak.