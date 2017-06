Kifogott Ferón a modern pelenka

„Nyolc óra munka” helyett a „Kiskacsa fürdik” dallamai szűrődnek ki a családi házból. A zenész az új szerepében is igyekszik a maximumot teljesíteni, énekel is az unokának, de a Beatrice-dalokat még azért korainak érzi.

Aki nem ismeri személyesen Nagy Ferót, el sem tudja képzelni, hogy milyen jámbor tud lenni a borostás rocker. A nemzet egykori csótánya ma már a legtutibb nagypapa címért indulhat, annyira figyelmes nagypapa vált belőle. Ezzel kapcsolatosan élete egyik legcsodálatosabb pillanatát élhette át a minap. Első alkalommal hagyták kettesben az unokájával, a lassan kilenc hónapos Patrikkal. A fiúk remek programokat találtak ki, hédereltek az árnyékban, hivatalos ügyeket intéztek az ajtóban, és kutyákkal is játszottak. Patrik számára valószínűleg az lehetett a legkülönlegesebb élmény, amikor a nagypapa nedves törlőkendő használata he­lyett egyszerűen a csapban mosdatta meg.







Nagy Feró még nem meri Beatrice-dalokkal szórakoztatni a csöppséget

– Nagyon vártam már, hogy a fiamék, Botondék rám hagyják az unokámat! – lelkendezik a telefonba Nagy Feró. – Most összejött, mert a szülőknek elintéznivalójuk volt, és csak én értem rá. Hát mit mondhatnék? Fantasztikus volt kettesben! Egy cseppet sem izgultam, azért há­rom gyereket felneveltem már, tudom, hogy kell bánni egy csecsemővel – henceg a zenész, majd mesél egy olyan sztorit, amin ő is elneveti magát.

– Patriknak pelenkát kellett cserélni. Gondoltam, a legegyszerűbb, ha törölgetés helyett betartom a gyereket a csap alá, a langyos vízbe….láttam rajta, hogy ilyen még nem történt vele, de élvezte, igen jól szórakoztunk – mondja, majd tovább mesél. – Aztán csengettek, hivatalos levelet hoztak, azt is együtt vettük át, ő a karomon lógott. Végül kutyákkal játszottunk, amit kifejezetten imádott. Minden simán ment, kivéve ez a pelenka kérdés... Harminc éve még nem voltak ilyen modern pelenkák, azzal megkínlódtam, mire levettem és feltettem – vallja be Feró, aki azt is elmondta, milyen dalokat énekel az unokájának.

– Ricse-számokkal még nem terhelem, az szerintem korai lenne. Most még csak egyszerű gyerekdalokat énekelek neki, szokja a hangomat, aztán szépen lassan eljön az idő, amikor igazi Ricse-rajongó lesz belőle! – válaszolta újságírói kérdésre a zenész.

Babázó rockerek

Steven Tyler, a Aerosmith énekese már négyszeres nagypapa, és ezt szemmel láthatóan nagyon élvezi. Steven azt mondja, semmit sem érne az élete a családja nélkül, a három lányát és az egy fiát imádja, az unokáiba viszont szerelmes.

Závodi János , a Piramis legendás gitárosa 66 évesem lett először apuka. Nem tervezte a gyermeket, egyszerűen csak jött, aminek végül nagyon megörült. – Egyre jobban tetszik az apaság! – nyilatkozta a zenész.







