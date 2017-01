Kiengedték VV Indiánt a sittről

Újév napján szabadult a rácsok mögül a ValóVilágból ismert Indián, vagyis S. György. Fél évig volt előzetes letartóztatásban, egy drogkereskedő banda lekapcsolásakor kapták el őt is.

„Nem tört meg a rácsok mögött ez a hat hónap. Sőt igazából nem is volt olyan rossz vagy elviselhetetlen, mint azt sokan gondolnák, mert találkoztam jó sok ismerőssel. Arról nem is beszélve, hogy most derült ki a számomra, kik az igazi barátaim, akik a nehéz időszakban sem pártoltak el mellőlem” – mondta a Blikknek, amely fotósának jól be is mutatott miután megivott egy felest még a börtön épülete előtt.