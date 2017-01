Kiderült: Monk eltitkolt fia Robbie Williams

Az énekes a szilveszteri fellépése közben érintkezett a rajongóival. Szó szerint, hiszen többek megérintették, ahogy is sok emberrel hasonlómódon érintkezett, amikor a tömegbe kiment tombolni - írja a Daily Mail. Az egykori Take That tag, amikor visszaért a színpadra, azonnal fertőtlenítette a kezét, amit jól meg is örökített a kamera.

Még fejét is vágott a művelethez, szóval jól nekiestek az interneten, mert úgy vélik, valójában undorodik az emberektől/rajongóitól. Akik nem ítélkeznek ilyen gyorsan, azok szerint csak odafigyel arra, hogy ezekben a vírusban és baktériumban gazdag időkben ő ne betegedjen le.