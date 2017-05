Kiderült, miért végezték fogdán a magyar film munkatársai Cannes-ban

Rendőrök vitték el az Out című film szlovákiai magyar rendezőjét, és több stábtagot egy elfajult buli után Cannes-ban. A hangmérnöknek a karja is eltörött az intézkedésben.

„A premier után végre úgy éreztem, megszűnt a nyomás és felszabadultan táncolhatok, ami valamiért sok volt a helyszínen dolgozó biztonságiaknak. Kivezettek arról a partiról, amelyen engem ünnepeltek, és amelynek megszervezése mellesleg 9000 eurónkba (2,8 millió forint) került – mesélte a szlovákiai Új Szónak Kristóf György rendező, akit két kollégájával, Ján Richter hangmérnökkel és Marek Urban producerrel együtt dobtak ki Cannes egyik előkelő szórakozóhelyéről, a Villa Schweppes-ből. Kristóf első játékfilmje, az Out, Szlovákiát képviseli a filmfesztiválon.







Az Out stábja Kristóf Györggyel (balról a harmadik) bulizott a bemutató után © afp







Az Out stábja Kristóf Györggyel (balról a harmadik) bulizott a bemutató után © afp

A hétfői bemutató után indult el a stáb, hogy kiengedjék a gőzt. A Bors úgy tudja, hogy a filmesek olyan jól érezték magukat, hogy az asztalon táncoltak, ami egy idő után nem tetszett a biztonságiaknak, akik kivezették őket a szórakozóhely elé. Hogy itt mi történt, még nem tisztázott.







A Villa Schweppes biztonsági őrei hívták ki a rendőröket

– Rendőrautóval szállítottak el engem, a segítségemre siető hangmérnököt és a film producerét. A dulakodás során a rendőrök eltörték a hangmérnök, Ján Richter karját. A producerünk, Marek Urban még mindig a fogdában van, engem édesanyám közbenjárására engedtek ki – számolt be a szlovákiai lapnak az élményről a rendező.







Ján Richter hangmérnök karját eltörték a zsaruk

A Borsnak sikerült az Új Szó újságírójával, Juhász Katalinnal beszélni, aki személyes jó vi-szonyban van Kristóf Györggyel. Tőle megtudtuk, hogy kedd reggel kilenckor is levetítették Cannes-ban az Out című filmet, de az utána meghirdetett sajtótájékoztató elmaradt. Feltételezhető, hogy a stáb tagjai közül többen nem érezték olyan jól magukat, hogy a nyilvánosság elé lépjenek. Kristóf György kedd reggel levelet írt a fesztivál programigazgatójának, melyben kifogásolta a velük történteket. A Bors természetesen megkereste Kristófot is az ügyben, de lapzártánkig nem volt ideje válaszolni a kérdéseinkre.