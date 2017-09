Kiderült, mi okozta Mohaman halálát

A Blikk beszámol Mohaman, azaz Meggyes Roland halála kapcsán lezárult a nyomozás, és nyilvánosságra került a boncolás eredménye. Utóbbi szerint az egykori zenész szívelégtelenségben hunty el.

– Néhai halálát a szívkoszorúérplakk megrepedése, koszorúér-szűkület, következményes szívritmuszavar, szívmegállás okozta. Orvos­ szakértőileg az állapítható meg, hogy amennyiben néhai az eszméletvesztés követően, azonnal gyors szakszerű ellátásban részesül, úgy nagyobb esélye lett volna a túlélésre, nem kizáró módon élete megmenthető lett volna. Ugyanúgy az sem állapítható meg egyértelműen, hogy amennyiben időben nyújtanak néhainak segítséget, úgy a halálos végeredmény mindenképpen elkerülhető lett volna – áll a végzésben.

A zenész mostohaapja mindenképpen alapítványt szeretne létrehozni, hogy mással a jövőben ne történhessen hasonló.

– Az biztos, hogy amennyire az anyagi helyzetem engedi, harcolni fogok azért, hogy létrehozzam a Mohaman Alapítványt. Az a célom, hogy minél több helyen legyen defibrillátor, mert hiszem, hogy több ember is életben maradhatna. Vagy arra szeretnék pénzt gyűjteni, hogy minél több motoros orvos járja az utakat, esetleg, hogy a 0–24 órában nyitva tartó benzinkutakon legyenek újraélesztő készülékek, de annak is örülnék, ha minden egyes taxi csomagtartójában lenne egy. Azt gondolom, ha ez már most így lett volna, akkor Roland még mindig élhetne – mesélt terveiről a Blikknek Maruzsi.