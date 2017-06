Kiderült, melyik II. Erzsébet kedvenc körömlakkja

A ki­rálynő mindig makulátlan külsővel mutatkozik, személyzete a legapróbb részletre is odafigyel. Őfelsége körmeit még most is rendszeresen lakkoztatja, kedvence az Essie Balettcipő fantázianevû árnyalata. Még 1989-ben, a fodrásza ajánlotta neki a márkát, azóta hűséges hozzá.







© AFP

– Elképzelhetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy a királynő, sőt még Kate Middleton is évek óta a mi termékeinket használja – dicsekedett az Essie szóvivője az Evening Standard című lapnak.