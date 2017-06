Kiderült, ki Magyarország Szépe 2017-ben!

Itt van minden, amit eddig a királynőről tudunk.

Itt van minden, amit eddig a királynőről tudunk.

Koroknyai Virág nyerte a Miss World Hungary 2017 címet. Az első udvarhölgy Viczián Viktória. A második udvarhölgy Pető Laura. A közönség díjas pedig szintén Viczián Viktória lett.







A szépségkirálynő és udvarhölgyei © Kecskeméti Zoltán

Tizenhat lány reménykedhetett még néhány órával ezelőtt, hogy sikerül és feltehetően élete eddigi legnagyobb sikereként megnyeri a Miss World Hungary 2017 címet. A zsűriben természetesen ott volt a verseny szervezője, Sarka Kata és licensz-tulajdonosa, Rogán-Gaál Cecília, valamint a tavalyi nyertes, Gelencsér Tímea is.







© Kecskeméti Zoltán



A lányok utcában és bikiniben is megmutatták magukat, miközben többek között Csepregi Éva és Pápai Joci is színpadra lépett. Utóbbi ráadásul új számát, az Özönvíz-et mutatta be, ami első hallásra nagyon hasonló az Origo-hoz.







© Kecskeméti Zoltán

Ezt követően két lány, Rudolf Nikolett és Örvendi Cintia már távozni kényszerült. Ez azért is volt furcsa, mert a verseny során többször is elárulták a közönségszavazás aktuális állást, márpedig Örvendi Cintiát azt követően is a legjobb három között sorolták fel, hogy már rég kiesett.







© Kecskeméti Zoltán

Völgyesi Gabi a párjával lépett színpadra, a Unique egyik örökzöldjét adták elő, miközben a tizennégy főre apadt mezőny egy különleges zöld-kék ruhakompozícióban vonult fel. Ezt követően Oldal Cintiától és Orbán Biankától vettek búcsút. Őket Kocsis Tibor egy Bruno Mars slágerrel vigasztalta.

És, ha hiszik, ha nem, Pápai Joci ismét énekelt, az Origot, a Csillagok, csillagom című népdallal ötvözve. A lányok erre mutatták be népi motívumokkal díszített ruháikat. Kettejüknek ez ismét az utolsó köre volt, Tersach Vivien és Szilágyi Gerda távozott.







© Kecskeméti Zoltán

Bizony, jóból, jó zenéből is megárt a sok, de ismét muzsika következett, Nyári Károly a lányaival, Edittel és Alízzal énekelt. Ezt követően derült ki, hogy a Legszebb mosoly versenyt Viczián Viktória nyerte.

Janicsák Veca és Kocsis Tibor pedig az estélyis kört énekelte alá. Ezt követően derült fény, ki a verseny öt döntőse: Viczián Viktória, Pető Laura, Szigligeti Ivett, Koroknyai Virág és Stankovics Beáta.

Innen alakult ki a végső sorrend.