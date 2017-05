Kiderült: két nőtől három lánya van Fásy Ádámnak

A mulatós műsorok királya soha nem beszélt azokról az időkről, amikor Zsüliett édesanyját még nem ismerte. Pedig lenne mit mesélnie, hiszen szép nagy családot mondhat magáénak.

Magazinokban, napilapokban is csak ritkán olvashattunk róluk, pedig Fásy Ádám életének mindennapos szereplői. A mulatós zene királya mégis tiszteletben tartja a kérésüket, és nem próbál meg velük a címlapokra kerülni. Talán ezért is fordulhatott elő, hogy a Bors egy olvasója is meglepődött, amikor május 20-án nem mindennapi találkozás és beszélgetés szemtanúja volt Szegeden.

– Egy sarki étkezdében álltunk meg, amikor az ablakból észrevettünk egy nagy autót – mondta Ibolya. – Meglepetésünkre hátulról Fásy Ádám felesége, valamint kislányuk, Zsülike szállt ki, elölről pedig egy férfi és a sofőr Fásy Ádám. Ezt követően tűnt fel egy ismeretlen nő és egy kisfiú, akik odaléptek hozzájuk, puszit adtak. „Szia, apa!” – üdvözölte Fásyt az ismeretlen. A párommal meglepődtünk, hiszen egyikünk sem tudta, hogy Ádámnak Zsülikén kívül van másik lánya is – közölte Ibolya, akinek az információiért természetesen jár a 15 ezer forint.

Kérdésünkre azt is hozzátette: évtizedek óta nézik Ádám műsorait, a Zenebutikon már Zsülikét is, ezért is lepte meg őket a nagy találkozás. Pedig akik igazán jól ismerik a zenész-producert, tudhatják, nem csak kitűnő televíziós és mulattató, édesapának sem utolsó. Erről árulkodik a közösségi oldalon vezetett blogja is, ahol igenis nyoma van mindennek. Fásy Ádám ugyanis három gyönyörű lány büszke édesapja, unokája is van, nem is egy.







Zsülike (jobbra) két lánytestvérével és egyik sógorával

Egyik lá­nya, Anita nyil­vános adat­lapján évekre visszamenőleg bárki megtekintheti azt is, sosem feledkezik meg róluk. A nő 2012. december 24-én egy karácsonyi képeslappal kívánt kellemes ünnepeket az ismerőseinek, Fásy Ádám pedig ekképp köszönte meg neki:

„Nektek is Áldott Karácsonyt kívánunk, drága kislányom és kisunokám!” 2015. május 31-én a kisfiú képe alatt büszkén jelentette ki: „Az én kisunokám!!!!”, idén februárban pedig már a keresztnevét is elárulta – Viktor.







Így köszöntötte Fásy Ádám egyik lányát és kisunokáját

Zsülikén kívül ugyanakkor más gyermekeknek nincs nyoma az interneten, a Wikipédián legalábbis. Mindez nem véletlen – Fásy Ádám mindig tiszteletben tartja szerettei akaratát, ez esetben is erről van szó. A Zenebutik sztárja a Borsnak most azt is elárulta, nem is egy, és nem is két lány büszke apja.







Soha nem titkolta Fásy Ádám a gyermekeit, mindössze csak arról van szó, hogy kérésükre nem szerepelt velük a sajtóban © Fejér Bálint

– Anitának, a lányomnak is van egy testvére, Blanka. Mindketten az előző kapcsolatomból születtek – mondta a Borsnak Fásy. – Aznap egy fellépésről ha­zafelé ugrottunk be az unokámhoz, a szülinapját ünnepelte. Nagyon jó a kapcsolatom mindkét lányommal és mindkét unokámmal, mindennap beszélünk. Kitűnő családanyák, felnőtt, rendes emberek – tette hozzá a büszke apuka.







Zsülike színpadra született © Móricz István