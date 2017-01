Kiárusítja gardróbját Bódi Sylvi

Mint a legtöbb ismert hölgynek, Bódi Sylvinek is telis-tele van a gardróbja a legszebb és legfinomabb anyagokból készült alkalmi ruhákkal és kiegészítőkkel. Egyrészt, mert modellként imádja a divatot, másrészt azért is, mert ahány eseményen megjelenik, oda mindig új és új ruha dukál. Az egykori nyuszilány gardróbjának polcai amúgy is roskadozhatnak a sok holmitól, hiszen szörfös hírességként nem ritkán kap reprezentációs ajándékokat, vagyis olyan öltözékeket, amiket a cégek azért küldenek neki, hogy azokat viselve Sylvi a céget is reklámozza a testén.







Sylvi ruhái már nem férnek a gardróbba, ezért tart vásárt a Facebookon keresztül

A sok holmi azonban bármennyire is szép és értékes, bizony még neki is útban van, annál is inkább, mivel rá biztosan nem igaz az a női mondás, hogy nincs egy rongya sem. Sylvi most a legtöbbet ezért eladja, a Faceboo­kon hirdette meg a gardróbvásárt, amire olyan nagy az érdeklődés, hogy közösségi oldala gondo­zóival alig tudnak válaszolni a levelekre. A kínálatban akadnak alig viselt és teljesen új, sosem hordott darabok is. De nemcsak ruhákat lehet itt vásárolni, a hatalmas készletben találhatóak márkás cipők, ékszerek, napszemüvegek, szoknyák, pólók és sportruhák is. Akad egy-két igazán exkluzív darab is: a szerencsések és leggyorsabbak akár Armani gyűrűket vagy Dior ékszereket, Valentino, Gucci vagy éppen Dolce&Gabbana napszemüveget is beszerezhetnek jutányos áron.







A Gucci napszemüveg és az Armani gyűrű is exkluzív darab

– A ruhákhoz azért nincsenek egyesével odaírva a méretek, mert mindegyiket Sylvi hordta, gyakorlatilag ugyanattól az egy-két gyártótól. 34-36, illetve S (maximum kisebb M) mérettel érdemes számolni. Egyes pulcsik, nadrágok eseten előfordul 38-as méret. Sylvi 169 centi, 53-55 kiló, 95-65-92-es méretekkel rendelkezik. Tuni­káknál nincs konkrét méret, egyméretűek – olvasható a csoport leírásában, aminek közel három­ezer tagja van, így feltehetően hamar elkelnek a toalettek.