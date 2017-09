Ki az a rejtélyes férfi, aki Bódi Szilvi fenekét masszírozza? – fotó

Amikor csinálni akarsz egy fotót a speckó testkezelö krémedröl (Silia body shape cream • c.s.m. enriched - Kleanthous) és magadról, ahogy teszed fel... De elötte csinálsz egy tesztet, hogy jó lesz-e így...és meglátod, hogy a macskád a föszereplö. 😻😹🙈 @kleanthous_hu When you are about to take a picture of yourself and your body shape cream...and you realised that you got photo bombed by your own cat. Simba stole the show. 😻😹🙈#SzépségTippek #Testápolás #Kleanthous #Krém #SzépBör #Börápolás #Hidratálás #Testápoló #AnticellulitKrém #Silia #BodyShapeCream #Skin #HealthySkin #BeautyProducts #Kleanthous_hu #SylviBodi #PhotoBombed #Simba #MyCat #Maincoone #Home #SimbaIsSzerepelniAkar #PerszeÚgyCsinálMinthaNem

A post shared by Sylvi Bódi (@sylvibodi) on Sep 10, 2017 at 10:35am PDT