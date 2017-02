Kevin Costner: Nem hanyagoltam el a gyerekeimet

A hollywoodi színész, Kevin Costner hét gyermek boldog édesapja. Három-három a két házasságából, egy pedig rövidebb kapcsolatból született. Első felesége – és egyben első szerelme – gimis osztálytársa volt, akit húszévesen vett el.

Návai Anikó, a Los Angelesben élő újságíró volt olyan szerencsés, hogy a napokban találkozott Kevin Costnerrel Beverly Hillsben, a Four Seasons Hotelben. A Hidden Figures (A számolás joga) című film kapcsán beszélgettek egy jót. Anikó azt is megkérdezte Kevintől, hogy mennyire volt más annak idején, a karrierje csúcsán gyereket nevelni, mint most?







Christine és Kevin kicsi gyerekeit imádják a másik mamától született nagy Costnerek © Reddot

– Meglepett a válasza – idézte fel a beszélgetést Anikó. – Azt mondta: nagyon sok sztár elköveti azt a hibát, hogy amikor nagyon fut a szekér, nem figyel a családjára. Én soha nem hanyagoltam el a gyerekeimet. Vittem őket iskolába, minden sporteseményen ott voltam, játszottam, fociztam velük, ágyba dugtam őket. Azt hiszem, emiatt van az, hogy a nagy gyerekeknek most, hogy lettek kistestvéreik, nagyon jó kapcsolatot ápolnak velük. Nem vettem volna a lelkemre, hogy a halálos ágyamon szemrehányást tegyenek nekem a gyerekeim, hogy elhanyagoltam őket.







Annie, Joe és Lily nagyon jóban van Kevin Costner második feleségével, Christine Baumgartnerrel (a színész balján áll) © Reddot

Aki szeretné megnézni, milyen jól néz ki Costner még 62 évesen is, az nézze meg Návai Anikó új műsorát, a Helló, Hollywoodot, péntek este a TV2-n.