Kettős életet él a Kincskeresők sztárja

A britek megőrülnek Timothy Wonnacottért, aki humorral tanítja nekik történelmüket és hívja fel a figyelmüket arra, hogy a padlásukon kincsek lehetnek.

A britek megőrülnek Timothy Wonnacottért, aki humorral tanítja nekik történelmüket és hívja fel a figyelmüket arra, hogy a padlásukon kincsek lehetnek.

Kevés olyan régiségszakértő van, aki világhírnévre tudott szert tenni az antikvitások iránti szeretetével. Az egyik ilyen Timothy Wonnacott angol ingatlan-árverező, okleveles felmérő, régiségszakértő, nem mellesleg a Sotheby aukciósház volt igazgatója, aki időközben ismert televíziós műsorvezetővé, és megkockáztatjuk, különböző show-műsorokban való szereplésével celebbé is vált.







Az angolok kedvenc műértője, Timothy Wonnacott a világ egyik vezető aukciós háza, a londoni Sotheby's igazgatói posztját hagyta ott a tévézésért

Az urat a hazai nézők a Kincskeresők (Bargain Hunt) című dokumentum-sorozatból ismerhetik, amit a Spektrum Home csatornára kapcsolva tekinthetnek meg. A sorozat lényege, hogy a szereplők egy szakértő segítségével megadott összegből felmérik a bolhapiacok kínálatát, majd a megszerzett kincseket elárverezik, és a végén az nyer, aki anyagilag jobban kerül ki az aukciókból. Kalandjaik során pedig valóságos kincsekre lelhetnek, miközben játszva tanulják és tanítják a brit történelmet.







Álmában nem gondolta a régiségek megbecsült szakértője, hogy egyszer a Szombat esti lázban fog táncolni

– Mindig is vágytam arra, hogy megfertőzzek másokat a régiség szeretetemmel. Ez sikerült, és senkivel sem cserélném el az életemet – mondta a hatvanhat éves Tim. A szakember 2003-tól 2015-ig vezette a Kincskeresőket, ami alatt lassan ő maga is egy igazi tévés személyiséggé vált. – Ha valaki korábban azt mondta volna nekem, hogy saját műsorom lesz, vagy hogy szerepelni fogok a Szombat esti lázban, kinevetem. Ahogy azt is, aki szerint az újságírók minden lépésemet figyelni fogják. Elképesztően szerencsés pasas vagyok, mert kiléphettem a komfortzónámból, és egy életbe több életet zsúfolhattam be.