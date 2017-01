Két luxusvillában terpeszkedik Angelina Jolie

Egyre kisebb az esély rá, hogy Angelina Jolie hatalmas otthonában összefusson a gyerekeivel. Amióta tart a válópere Brad Pitt-tel, Los Angeles-i kúriájukból Malibuba, egy négyszáz négyzetméteres villába költözött a hat sráccal, ahol nehéz lehet szemmel tartani valamennyiüket. A US Weekly információi szerint ráadásul Angie bérel egy másik malibui villát is potom havi 35 ezer dollárért (több mint egymillió forintért). Az új szerzemény 470 négyzetméteres, tehát minden gyerekre legalább egy garzonnyi lakrész jut. A villában hat háló- és öt fürdőszoba található, de kül- és beltéri medence, teniszpálya, vendégház és természetesen saját partszakasz is dukál a sztárcsemetéknek.







