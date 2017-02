Két héttel szülés után már fellép Völgyi Zsuzsi

Hamarosan megszületik Völgyi Zsuzsi első gyermeke. Az énekesnő és férje, Gábor már lázasan készülnek a nagy eseményre. Egyelőre úgy tűnik, az apuka a várószobában izgulja végig a kicsi érkezését.

Hamarosan megszületik Völgyi Zsuzsi első gyermeke. Az énekesnő és férje, Gábor már lázasan készülnek a nagy eseményre. Egyelőre úgy tűnik, az apuka a várószobában izgulja végig a kicsi érkezését.

Hivatalosan még másfél hét van a kis jövevény érkezéséig, gyakorlatilag azonban bármikor világra jöhet Völgyi Zsuzsi kislánya. Az énekesnő nagyon jól viseli várandósságát, igazán fitt kismama, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy két hete még színpadon állt az újra koncertező Romantic együttessel.

– Szülés után két hetet adok arra, hogy összeszedjem magam, és ha szükséges, megyek a fellépésekre. Az apukájára és a nagymamákra rá merem bízni a babát – mondta Zsuzsi, majd férje, Gábor vette át a szót. A leendő apuka azt mondta, nem retten meg a feladattól, hogy kettesben maradjon újszülött gyermekével. A szülést illetően már kicsit bizonytalanabb. – Mindenképpen Zsuzsi mellett leszek, csak még az nem tisztázódott, hogy milyen minőségben, a szülőszobán vagy a váróban fogok-e tartózkodni. Még nem volt ilyenben részem, nem tudom, van-e félnivalóm.







Völgyi Zsuzsi hatalmas pocakját Delhusa Gjoni is megcsodálta, amit az énekesnő párja, Gábor mosolyogva tűrt © Cser Dániel

A harminchét éves énekesnőnek azonban határozott elképzelése van a szüléséről.

– Bejöhet, de az akciónál ki kell majd mennie – jelentette ki a kismama. A pár azt is elárulta, a baba egyelőre egy szobában fog velük aludni, de szigorúan külön ágyban. A nevelési elvekről hasonlóan gondolkodnak, de az, hogy azok hogyan válnak be, majd az idő eldönti. Egy valami azonban már most biztosnak tűnik. – Az ultrahangfelvételek alapján a kislányunk az édesapjára hasonlít.