Két gyerek után is szuperszexi Som-Balogh Edina

Nem volt egyszerű időpontot találni az interjúra, gondolom, a két kisgyermeke beosztja az idejét.

Így van. Egyébként most lettek igazán nehezek a hétköznapok, mert a férjemnek, Krisztiánnak rengeteg munkája van, reggeltől estig dolgozik, örülök, ha fürdetésre hazaér. Most először érzem át az otthon, egyedül ülő anyukák életét, hogy milyen nehéz két gyerekkel a logisztika. Noelnek már nincs ovi, úgy érzem, a „fejemre szakadt” most minden. Ettől függetlenül nem tudok panaszkodni, mert nem olyan nehéz két gyerekkel, mint gondoltam. Csak az a fránya logisztika.

Lilien három hónapos, rengeteg figyelmet igényel. Hogyan tudja napközben lefoglalni Noelt?

A szomszéd kislánnyal nagyon jó barátságban vannak, állandóan együtt játszanak, ezért egy kiskaput csináltattunk a kerítésre, hogy szabadon közlekedjenek. Hol itt, hol ott játszanak, ezért könnyű dolgom van, esténként egy fáradt kisfiút kell elaltatnom. Már a mese felénél elalszik.









Mennyire könnyű megszokni a gyakorlatban azt, hogy immár kétgyermekes család lettek?

Ha őszinte akarok lenni, most lett igazán klassz minden, mert Lilike rendszert hozott az életünkbe. Noelt például mindig máskor dugtam ágyba, volt, hogy este 11-kor aludt el. Lilike kialakította saját magának a rendszert. Este kilenckor alszik, ehhez szoktattam hozzá a bátyját is. Aranyéletünk van, mert három hónapos kora ellenére a kislányom végigalussza az éjszakát, igaz, közöttünk.

Ez azt jelenti, hogy a férjével több idejük lett egymásra?

Pontosan! Eddig Noelnek éltünk, tipikus első gyermekes szülők voltunk. Nem mentünk nélküle sehova, nem csináltunk magunknak programokat, alig voltunk kettesben. Hihetetlen, de amióta Lilike megvan, azóta romantikázunk. Minden este van körülbelül két szabad óránk, amikor csak egymásra koncentrálunk. Végre van időnk végignézni egy filmet! Elképesztő, hogy Lilike mennyire rendbe szedte az éle­tünket.

Hogyan érzi? Lazább anyuka lett?

Sokkal lazább! Meg is tudom magyarázni, hogy miért. Kettéoszlik a figyelmem, és tudom, hogy amikor például egyszerre hisztiznek a gyerekek, akkor előbb azt kell csitítani, aki jobban bepörgeti magát a sírásba. Noel felé is lazább lettem, de következetesebb. Most már jobban odafigyelek a kötelező dolgokra. Bevallom, betegesen túlféltő voltam. Szegény, soha nem tudta igazán elengedni magát, mert mindig ott voltam a sarkában és csak azt hajtogattam: ezt ne csináld, mert leesel és beütöd a fejed, azt ne csináld, mert fájni fog…

Óvatos gyerek lett, talán én neveltem belé.









Máris bomba formában van, észre sem venni magán, hogy nemrég szült. Mi a titka?

A genetika. Anya vagyok, táplálom a gyermekemet, ez a legfontosabb, de azért olykor tornázom otthon.

A szülés utáni depressziót ismeri?

Hála istennek nem. Sosem voltam egy otthon ülő típus, bárhova el lehet menni a gyerekekkel. Ma például bent voltunk a férjem munkahelyén. Tudom, hogy fontos a kisgyerekeknek az állandóság és a megszokott környezet, ezért módjával teszem. El kell fogadni, hogy ez egy otthon ülős időszak. És ami még fontos, hogy ne görcsöljünk rá a teendőkre. Fejben megtervezem a napunkat, de ha nem sikerül valami, akkor megtanultam elengedni, olyankor azt mondom magamnak: nem baj, majd holnap sikerül.

Hiányzik valami az éle­téből?

Eddig is azt hittem, hogy kerek minden, de most lett igazán az!