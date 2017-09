Kelemen Anna: vigyétek a luxuscuccaimat aprópénzért!

„A Kasza Show-ban volt rajtam ez a ruha, akkor még nagyon szívesen viseltem, de ma már túl sok nekem. Túl mély a kivágás, túl élénk a szín. Selyem, egyedi tervezésű darab”

Garázsvásárt rendez Kelemen Anna. A „méhkirálynő" vasárnapra hirdette meg eseményét, ahol a vevők az eredeti árának töredékéért juthatnak hozzá Annácska ruhatárának egy-egy darabjához.







„Ez is egy Cavalli ruha, nagyon szerettem. Ami tény, ez a ruci sokat látott. Mellrészen sajnos rám már pici, ezért is kell megválnom tőle. Pedig a világ egyik legnépszerűbb rockzenésze is látta már rajtam”

– Mindegyiknek megvan a maga története, természetesen örömmel mesélek is majd róluk – mondta Anna a Bors megkeresésére.







„Ez egy Cavalli nyári alkalmi koktélruha. Ettől azárt válok meg, mert a fazonja már nem tetszik magamon. Egyébként nagyon-nagyon szerettem. A boltban szerintem százhúszezer forint körül van egy ilyen, a töredékéért odaadom”

– Nagyon régen lehetett már találkozni velem, gondoltam, csinálok egy pikniket. És őszintén érdekel az is, kik azok, akik eljönnek majd hozzám, fiúk, lányok vagy asszonyok!? Meglepetéssel is készülök, és a terveim szerint nagyon közvetlen leszek, segítek majd próbálni is az érdeklődőknek, és a véleményemet is szívesen elmondom, ha kérdezik – magyarázta, majd kérésünkre négy olyan ruhadarabról is mesélt, amelyekre lehet majd számítani a „közönségtalálkozóján”.