Kelemen Anna új párja miatt változtatott

Kelemen Anna szenzitív lelkét sem a karácsonyt megelőző adventi hangulat, sem a Jézus születésnapja körüli nagy felhajtás sem érintette meg sosem igazán. Az elmúlt években Anna részéről egy Vörösmarty téri forralt borozásban merült ki a karácsony ünnepe. Egészen mostanáig, új szerelme miatt ugyanis változtatott saját hagyományain.







Új barátja miatt változtatott a szokásain

– Az új páromnak van két kislánya, akikkel szerencsére nagyon jól kijövök. Korábban sosem vásároltam karácsonyi ajándékot senkinek. A kis gyerekek miatt nyilván ezt most nem tehettem meg, valószínű nagyban hozzájárultak ők is, hogy most máshogy éltem meg a karácsonyozást. Átszellemülten csomagoltam az ajándékokat, de a konyhában nem tüsténkedtem, és mézeskalácsokat sem sütögettem. Azt azért már sok lett volna nekem – vallotta be a 2 hét múlva a harminchetedik születésnapját ünneplő egykori nyuszilány.