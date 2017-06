Kelemen Anna miatt dobta el a nevét az ATV híradósa

Nyíltan felvállalt szexista életvitele miatt Kelemen Anna neve szinte eggyé vált a hedonista szabadelvű életforma fogalmával az elmúlt évek során. Emiatt nem volna túl hi­teles, ha ezen a néven monda­ná valaki a híreket bármelyik tévécsatornán, esetünkben az ATV Híradójában.

– Igazából nem egy bonyolult történet: Kelemen Annaként anyakönyveztek annak idején, és ezen a néven éltem az éle­temet egészen addig a pillanatig, amíg fel nem vettek az ATV-hez. Az akkori főnököm azt tanácsolta, hogy vá­lasszak magamnak egy olyan ne­vet, amit még nem használ más. Nemes Lídiának hívták a dédnagymamámat, akit nagyon-nagyon szerettem. Sajnos már meghalt, ezért az ő nevét vettem fel – újságolta az ATV műsorvezetője, aki eleinte nehezen szokta az új személyazonosságát.







Anna meg akarta magát különböztetni Annácskától © Instagram, Bors

– Nem is nagyon sikerült az azóta eltelt másfél év alatt. De előbb-utóbb mindenhol az új vezetéknevemre váltok, heteken belül hivatalosan is megtörténik a névváltoztatás. Novellistaként a szépirodalmi írásaimat egyelőre továbbra is Kelemen Annaként publikálom. Reményeim szerint augusztusban készen lesz a jelenleg még íródó regényem, de az már Nemes Anna név alatt fog futni – mesélte Anna, hozzátéve, hogy Kelemen Annával egyébként még sosem talál­koztak, munkásságáról is csak annyit tud, hogy mivel foglalkozik.

