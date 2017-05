Katy Perry elárulta, miért változtatott drámai módon külsején - videó

Katy Perry nem is olyan rég teljesen rövid hajjal jelent meg a nyilvánosság előtt, sokan azt hitték, hogy az énekesnő azért váltott, mert most ezt diktálja a divat. Azonban a csinos amerikai sztár elárulta, hogy sokkal prózaibb okai vannak a váltásnak, erről először a The Ellen DeGeneres Show-ban beszélt.

– Nem tudom, hogy ki festette már a haját túl szőkére, de amikor platinaszőkére fested a hajad, gyakran roncsolódik, és így a legkönnyebb helyrehozni – mondta Katy Perry, akinek új külsejét a műsorvezető is dicsérte, rajta kívül azonban másoknak is tetszik. – Az emberek szerint most látszik csak igazán a fejformám, azt mondják, hogy ez kiemeli az arcom szépségét.

Katy Perry hétfőn jelentette be, hogy Witness című legújabb albuma június 9-én jelenik meg.