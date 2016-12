Katus Attila úgy érezte, lebénult a lába

Nyár óta halogatta a műtétet, de most már muszáj volt kés alá feküdnie. A hatszoros világbajnok sportaerobikos térdszalagját a combjából pótolták.

Soha nem volt baja a térdének, Katus Attilát élsportolóként elkerülték a komoly sérülések. De amikor nyáron a foci Európa-bajnokság hevé­ben Franciaországban rúgta a bőrt a haverjaival, egy rossz mozdulat után tudta: súlyosan sérült a térde.

– Hiszek abban, hogy mozgással minden gyógyítható, 95 százalékban helyre is tettem a lábam – meséli büszkén a betegágyában fekve Attila. – Rá két hónapra azért elmentem orvoshoz, mert fájt, és kiderült, hogy elszakadt a szalag. Mivel tudtam, hogy komoly műtét lesz, húztam az időt pár hónapig. Közben megkerestem az egyik legjobb specialistát, aki olyan módszert alkalmaz, amitől stabilabb lesz a térd, gyorsabb a gyógyulás. Dr. Knoll Zsolt a combom belső részéből műtött ki egy ínköteget, és azt helyezte be, mint térdszalagot, és egy kis titánt is tett bele.







A fitneszedző nehezen viseli, hogy ágyhoz van kötve, alig várja, hogy újra sportolhasson © Végh István

A műtét jól sikerült, Attila már otthon lábadozik, de rosszul viseli, hogy nem mozoghat.

– Tegnap úgy éreztem, mintha lebénultam volna, nem mozdult a lábam – vallja be, hogy bizony komolyan megijedt. – De azért mozgatom, szükségem van gyógytornára ahhoz, hogy olyan legyen a lábam, mint a sérülés előtt. Nem épülhetek le fizikailag, alig várom, hogy mankóval edzőterembe mehessek. Addig is próbálom a jó oldalát nézni, most legalább van időm könyvet írni. Karácsonykor hazamegyek Pécsre, ahol majd anyukám ápol.