Kati állítja, a gazda tagadja: Szilveszter gazda gyerekem apukája!

Öt éve már, hogy az RTL Klub képernyőre tűzte a Házasodna a gazda című realityjét, amellyel a tiszajenői Szilveszter gazda csinálta meg a legnagyobb karriert. Azóta már szerepelt a Szombat esti lázban, sőt a Farm című műsorban is. Noha korábban mindig arról írtak a lapok, hogy a szerelemben azóta sincs szerencséje, most megdöbbentő híreket kaptunk róla – a héten édesapa lett.

– Több éve ismerte a mára szomszédos Vezsenyben élő Katit, rokoni szálakon keresztül is, a lány pedig járt hozzá takarítani egy időben. Összeszűrték a levet, ami ki is derült, így Kati szakított az élettársával. Ugyanakkor állapotos lett – mesélte a helyi viszonyokat nagyon jól ismerő bennfentes forrásunk. – Természetesen nem csak a faluban, a környéken is híre ment, hogy Szilveszter a gyerek apja. De a faluban azt mondják, hónapok óta nem is be­széltek, az augusztus 20-i ünnepségen oda se ment hozzá, pedig már hatalmas hasa volt.







Kati kedden hozta világra kisfiát, akiről állítja, az apja Szilveszter gazda

Informátorunk – akinek természetesen jár a 15 ezer forint – tudomása szerint Kati már lemondott arról, hogy – az egyébként harmadik – gyermekének normális apja legyen Magyarország leghíresebb gazdája.

– Kati azt mondta a barátainak, ha eddig nem kereste, már ezek után se tegye. A pici most kedden meg is született: 3400 gramm, 53 centi, és Kornél Áron a neve. Aki látta, azt mondta, tiszta apja – jegyezte meg forrásunk.

Hosszas keresgélés után végül megtaláltuk Katit, aki a kényes téma ellenére türelmesen végighallgatta az ő és Szilveszter gazda történetét.

– Igen, így van – mondta azonnal –, de mindez csak rám és a gyerek apukájára, Szilveszterre tartozik. A legfontosabb, hogy mindenki egészséges – mondta a kismama, majd kedvesen elköszönt.







Természetesen felhívtuk Szilveszter gazdát: tud-e egyáltalán arról, hogy világra jött Kornél. Csak sokadik próbálkozásra értük el, nem véletlenül.

– Milyen baba? Én apa? Ne­kem semmi közöm hozzá. Ez pletykaszinten megy. Nincs ezekre a dolgokra bizonyíték, nem tudom, hogy ez honnan jött. Semmi közöm hozzá – fogta rövidre, majd bontotta a vonalat – pár perc múlva aztán újra jelentkezett.

– Tudom én is, hogy megszületett a gyerek, de nem úgy hívják, mint engem. Ha én lennék az apja, miért nem az én nevemet kapta meg? – kérdezte, majd miután tájékoztattuk, hogy ehhez apasági nyilatkozatot kellett volna tennie, beszédesebb lett. – Nem tagadom, volt hozzá közöm. Mással is előfordul, nem az első a világon, nem is az utolsó. Ilyen helyzetben még nem voltam. Hogyha az anyuka azt mondja, menjek be apasági tesztre, mert száz százalékig biztos abban, hogy én vagyok a gyerek apja, bemegyek. Csináljuk meg! De ilyenről még nem volt szó! Ha kiderül, hogy az enyém, fel fogom vállalni. Ha az én vérem, akkor nem hagyom elkallódni. De ettől egyelőre távol állunk – így Szilveszter.