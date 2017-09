Katalin hercegné rosszulléte keresztbe tett a protokollnak

Harmadik gyermekét várja Katalin hercegnő – jelentették be a brit monarchia hivatalos Facebook-oldalán. A protokoll szerint ezt nyilvános megjelenésen kellett volna közölniük, ám Kate-et olyan elviselhetetlenül gyötörte a reggeli rosszullét, hogy kénytelenek vol­­tak lemondani az eseményt.

Vilmos herceg és felesége sosem titkolta, hogy a négyéves György és két­esztendős Sarolta mellé szeretnének még egy kisgyermeket, s most valóra válik az álmuk. Hetekkel ezelőtt már látták Katalint kórházba menni, ám akkor még csak fé­lénk találgatások születettek a lehetséges terhességéről. Most nemcsak ez bizonyosodott be, de sajnos az is, hogy Katalin, csak úgy, mint korábbi várandósságaikor, ismét kórós terhes­ségi rosszulléttel (hyperemesis gravidariummal) küzd.







© NorthFoto

Erre való tekintettel lemondták a hétfő reggeli protokolleseményt, s a hercegnő kiemelt orvosi figyelmet kap majd az elkövetkezendő hónapokban. Hiszen a kórnak nemcsak a tünetei, de a mellékhatásai, a következményei is kellemetlenek: kiszáradás veszélye fenyegetheti Katalint. Amikor Györgyöt várta 2012-ben, kórházba is került a súlyos állapota miatt. Ezt most mindenképpen szeretnék elkerülni.

Harry csak hatodik lesz







© NorthFoto

A Kensington-palota közleménye szerint az uralkodó, II. Erzsébet örömmel fogadta az újabb dédunoka érkezésének hírét. A nagybácsi, Harry herceg is fel van villanyozva, bár ő így a jövevény miatt az öröklési sorrendben ötödikről a hatodik helyre csúszik. Természetesen Katalin családja is magán­kívül van a boldogságtól, és talán hamarosan kiderül: dupla az örömük. Katalin húga, a friss feleség Pippa ugyanis sokszor elmondta, minden vágya, hogy nővérével egyszerre legyenek várandósak.