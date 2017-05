Kai baba beragyogja Király Viktorék napjait

Immár két hónapos Király Benjamin fia, Kai, akibe a teljes Király család szerelmes, és aki a család összes férfi tagjából előcsalta a mélyen rejlő apukát.

Kai baba érkezése nemcsak határtalan örömöt, de különös változásokat is hozott a Király család életé­be, Viktornál például átformálta a képet, amit korábban az apaságról alkotott.

– Mivel egypetéjű ikrek vagyunk Bennel, geneti­kailag majdnem ugyanaz az ember vagyunk. Mondtam is neki, amikor megszületett a pici, hogy „na, Ben, itt van az első közös gyerekünk!” – újságolta lapunknak nevetve az énekes. – Ben most már apuka, és boldog is, nem tűnik stresszesnek, és azt látom, hogy talán nem is olyan nehéz dolog ez az apaság...







Itt az első közös gyerekünk – mondta ikertestvérének (balra) Viktor, amikor megszületett Kai © Instagram/lindakiraly

Ám nem az énekes az egyetlen, akiből apai érzéseket váltott ki a csöppség.

– Korábban utaztam Amerikába, mint a párom, Zsombi – mesélte lapunknak Linda, aki legközelebb májusban látogat ki testvéréékhez. – Már a szülés előtt kiutaztam, és egy hónapot töltöttem velük, hogy segítsek az anyukának, mert Ben közben dolgozott. Amikor Zsombi kijött hozzánk, Kai nagyjából tíznapos volt. Le se rakta a csomagjait, mondta, hogy „add ide a babát, hadd etessem meg!” Meglepő természetességgel nyúlt a picihez.







A Király családban most a két hónapos kisfiú a sztár © Instagram

Linda azt is elárulta: a kisfiúval nagy szerencséje van a szüleinek, hiszen Kai igazán jó baba, Benről pedig kiderült, hogy csodás apuka.

– Hihetetlen, anno még arról beszéltünk Viktorral, hogy milyen furcsa lesz látni Bent ilyen szerepben, de annyira természetes neki, az első perctől kezdve eszméletlen jó apuka. Már a kórházban kiderült ez, amikor még újszülött volt Kai, Ben egyből cserélte a pelenkát, etette, amíg az anyuka nem tudta megfogni. Nagyon ügyes. Elképesztően édes baba, mindenki teljes szerelemben van körülötte. Ráadásul jól alszik, és most már elkezdett mosolyogni is, úgy ébred az alvásból, hogy óriási mosoly van az arcán, nagyon helyes – büszkélkedett unokaöccsével Linda nagynéni.