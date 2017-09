Joshi Bharat: Nem terapeutaként beszélek a feleségemmel

Joshi Bharat még 62 évesen is tanul az életről a pácienseitől és riportalanyaitól. Nem lenne újra fiatal, mert úgy érzi, nem tudna mit kezdeni a világgal.

Vége a nyárnak, bánja?

Szerettem, laza volt, volt időm kikapcsolódni kicsit a családdal is. Terveztem, hogy elmegyek Indiába a rokonaimhoz, de amióta anyám meghalt, őszintén szólva nehezebben veszem rá magam. Pedig tudom, hogy menni kellene, és vágyom is rá. Ha most utaznék el, három hónapig haza se jönnék. Mindenkinél eltöltenék egy-két hetet. Szép nyár volt, de vártam már az őszt, mert új kihívás elé nézek: péntekenként a FEM3 Café műsorában élőben beszélgetek a vendégeimmel. Visszatér ugyanis a Joshi a legjobb barát.

Említette a családot. Az év elején arról szóltak a hírek, hogy elköltözött otthonról, és kilátásban a válás.

Nézze, huszonhét éve vagyunk együtt a feleségemmel. Egy két-három éves kapcsolat múltját nem lehet összehasonlítani egy közel három évtizedes házasságéval. El kell fogadni, hogy az élet nem fenékig tejfel, és megvannak a maga ne­hézségei.







Érzem, hogy valami jó dolognak kell történnie 2017-ben, de még nem tapasztaltam semmit © Móricz István

Sikerül felülkerekedni a problémáikon?

Eddig mindig sikerült. Most is alakul. Szép lassan kerül minden a he­lyére. Nem tudom, hogy évekről beszélünk-e, hosszú út ez, és sok türelemre van szükség mindkettőnk részéről, de rajta vagyunk.

Sorselemzőként dolgozik, és mélyinterjúkat készít ismert emberekkel. Otthon ki tud bújni a bőréből?

Nem ismerek olyan szakembert, aki otthon is az. Igyekszem kívülről nézni magam bizonyos helyzetekben, de otthon apa vagyok és férj. Nem terapeuta. A lányomnak is atyai tanácsokat adok, ahogyan a feleségemmel is férjként viselkedem és beszélgetek. Otthon más a „szerepem”.

Könnyen megérti a lánya problémáit?

Hogy őszinte legyek, nem irigylem őt. A mai fiataloknak komoly küzdelmet kell folytatniuk saját magukkal, ebben próbálok a segítségére lenni. Igyekszem lépést tartani a fiatalabb generációval, de nem könnyű. Nem lennék újra 20–30 éves, mert nem tudnék mit kezdeni a világgal.







Lassan kerül minden a helyére © TV2

Miért?

A mi időnkben még másképp zajlott minden, kevesebbet görcsöltünk az életen, nem volt annyi félelem az emberben, mint most. Az én életem úgy jó, ahogyan van, szeretem a koromat. Jó pap holtig tanul.

Elfogadja, ha más jobban tud valamit, mint ön?

Mindig van tanulni való, így van. A saját praxisomban és a tévében is beszélgetek. Nem csak osztom az észt. Kíváncsi természet vagyok, és gyakran hallok olyan kulcsmondatokat beszélgetőpartnerektől, amelyek helyreteszik az embert. Van, hogy még a véleményem is megváltozik ezáltal valamiről. Hatnak rám az em­berek, és akarom is, hogy hassanak rám.

Januárban nyilatkozta: úgy érzi, 2017 az ön éve. Hogyan alakul?

A számmisztikában hiszek, így az év szülinaptól szülinapig tart, vagyis márciusban a születésem napjáig még érezni fogom a hatását a 2017-es évnek. Érzem, hogy valami jó dolognak kell történnie, de még nem tapasztaltam semmit. Ezek a dolgok hirtelen következnek be. Tárt karokkal várom.