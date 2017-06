Jordán Tamás még gyenge és fáradékony

A direktor egészségi állapota kielégítő, az orvosok mégsem engedik haza, még egy hetet a pécsi klinikán kell töltenie. Jordán is úgy érzi, hogy túlhajtotta magát.

A koponya- és arccsonttörést szenvedett színházigazgató lassan lábadozik, a felépülése hosszú heteket vesz igénybe. A hangulata szerencsére egyre jobb, de a sérülései miatt keveset mozog, sokat alszik és igen fáradékony. Jordán Tamás múlt szombaton, késő este, Pécsett esett el. A direktor a POSZT keretein belül megrendezett, a Jordán-sztori című könyv közönségtalálkozója után indult a szállására, megbotlott, és olyan szerencsétlenül esett, hogy a fejét a járdaszegélybe verte. A mentők haladéktalanul kórházba szállították, ahol kiderült, hogy súlyos sérüléseket szenvedett, ezért az intenzív osztályra került. Az eltelt egy hétben egyre jobbak az eredményei, az orvosok azonban még nem engedik haza.

– A körülményekhez képest jól vagyok – mondta tegnap a Borsnak a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója.







Gyenge még és fáradékony © Fejér Bálint

– Gyenge vagyok még és nagyon fáradékony, az orvosok szerint a fejsérülésem ezzel jár, normális állapot, ami lassan múlik. Türelmesnek kell lennem, és sokat kell pihennem. A doktorok tanácsára még legalább egy hetet kórházban maradok. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, színész, rendező, színigazgató, egyetemi docens, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja világ életében aktív ember volt, ezért nehezen emésztette meg, hogy most egy picit vissza kell vennie a tempóból. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt fél év – amíg véglegessé vált, hogy továbbra is ő vezetheti az általa alapított szombathelyi teátrumot – is megviselte, a balesete annak is „köszönhető”, hogy testileg és érzelmileg is túlhajtotta magát.

– Nem tudnék pihenni csak úgy, számomra a munka a kikapcsolódás, de belátom, hogy valóban nem lehet azt a tempót diktálni, amiben az utóbbi években részem volt – fejezte be Jordán Tamás.