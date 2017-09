Janicsák Veca előadása felháborította L.L. Juniort

A Sztárban Sztár új évadában Janicsák Veca a Raggamoffin II című számot adta elő saját verziójában. A TV2 megkérte a szám redeti előadóját, hogy segítsen neki, de végül valami olyan kerekedett ki az egészből, amire L.L. Junior nem számított, erről beszélt a Blikknek.

– Felkért a TV2, hogy segítsek Janicsák Vecának, bementem a próbára, megmutattam a tánclépéseket és még pár dolgot. Azt is kértem, hogy ne legyen orrfelhúzós paródia a dologból, mégis az lett – kezdte Junior.

– Sajnálom, hogy ez az egész ebbe az idejétmúlt paródiába ment át. Az akcentusa borzalmas volt, néha úgy hangzott mintha egy palóc bácsit, szabolcsi gazdát játszott volna. Nem értem, mivel nálam pestibb zenész nincs is. A fővárosban szocializálódtam, itt élek, ide járnak a gyerekeim iskolába – magyarázta L.L. Junior, aki szerint az egész előadás a sztereotípiákon alapszik, ráadásul nagyon sértő.

– Vérig sértett ez az egész. Kellemetlen volt nézni. Úgy érzem meg lettem szégyenítve én is és a romák is, szeretném, ha nem erősítenék az ilyen jellegű műsorokban a rossz beidegződéseket. Annak is örülnék, ha végre nem arról szólna egy cigány témájú szám feldolgozása, hogy felhúzzák az orrukat és furán hadoválnak – mondta, és hozzátette, hogy habár az ismrősei is számon kérték rajta, hogy ehhez hogyan tudott hozzájárulni, továbbra is tehetségesnek tartja Vecát, akinek sok sikert kívánt.

Az énekesnő is megszólalt a lapnak, elmondta, hogy senkit sem akart megbántani produkciójával.