Ittas vezetésen kapták a zsaruk Zámbó Krisztiánt

Részegen ült volán mögé, áthajtott a piroson, de a rendőrök elkapták – Zámbó Jimmy fiának ugrott is a jogsija. Az énekes a Borsnak őszintén, férfi módjára vallotta be, hibázott.

„Február 11-én, szombat éjszaka Zámbó Krisztián ittasan áthajtott egy piros lámpán! Mivel úgy tűnt, hogy italozhatott, ezért a csepeli kapitányságra vitték!” – közölte a Bors munkatársával olvasónk.

Állítása szerint ötvenezer helyszíni bírságot is kiszabtak, és bevonták Krisztián jogosítványát. A rendőrség hasonlóan „emlékszik”.

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei intézkedtek egy jármű vezetőjével szemben, mert a piros jelzésen áthajtott. Tekintettel arra, hogy a helyszínen bűncselekmény gyanúja is felmerült, ezért a férfit előállították a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságára, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene járművezetés ittas állapotban bűncselekmény miatt indítottak büntetőeljárást, továbbá vele szemben közlekedési szabályok megsértése miatt feljelentéssel éltek, illetve közigazgatási bírságot is kiszabtak” – közölte megkeresésünkre a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata, a gyanúsított személyiségi jogainak tiszteletben tartásával.

Zámbó Krisztiánt délután értük el, némi gondolkodási idő után úgy döntött, önmaga önt tiszta vizet a pohárba.

– Elkaptak a rendőrök, ittas vezetéssel, Csepelen – közölte, majd ugyanazzal a lendülettel folytatta. – Barátok invitáltak születésnapi buliba, hívogattak, végül igent mondtam. Beugrottam egy haveromhoz, indulás előtt öt-tíz perccel pedig megittam pár felest. Nem éreztem úgy, hogy bármi bajom lenne, ezért is mertem elindulni. A rendőrök meg azért állítottak meg, mert szerintük áthajtottam egy piroson. Azt hittem, még éppen átérek. Amikor kiszálltam, és rákérdeztek, azonnal beismertem, „Igen, ittam”. Bevittek, hetvenhét ezrelék volt a véralkoholszintem, a régi jogszabályok szerint ez szabálysértés lett volna, most szigorúbbak. Elég volt ahhoz, hogy elvegyék a jogsimat. Sofőrszolgálattal mentem haza.







A helyszínen beismertem a rendőröknek, hogy ittasan vezettem az autót. © Cser Dániel

Krisztián azt mondja, nehéz időszakon van túl. A magánélete miatt az utóbbi hetekben sokszor volt padlón, de talpra áll. És arra kér mindenkit, ne kövessék a példáját.

– Életem első hibája! Soha, senki ne üljön így autóba! Akkor sem, ha csak néhány konyakmeggyet kapott be. Nagyon remélem, minél előbb bíróság elé állhatok és igazságos ítéletet kapok – mondta.

A baleset napján Krisztián egyébként egy szomorú fejjel ábrázolva jelezte a közösségi oldalán a balesetet. Bár nem írta le, mi történt, egy kommentben elismerte, hibázott.

„Hát elkövettem egy hülyeséget, és nem vagyok büszke magamra!” – írta az érdeklődőknek, de további kérdésekre nem reagált.

Egyre bővül az „elitalakulat”

Ittas vezetőkből nincs hiány, ami a honi hírességeket illeti, gondolunk itt most elsősorban azokra, akik le is buktak már a hatóságok előtt. Az új évezred egyik legjelentősebb versenyzője Stohl András volt, aki balesetet is okozott, sőt börtönben is ült öt hónapot emiatt. Szintén bajba került előbb Demcsák Zsuzsa, akinek két évre vonták be a jogsiját, legutóbb pedig Gesztesi Károly, aki két évig nem vezethet „B” kategóriájú gépjárművet.









Börtön is járhat érte

Megkeresésünkre egy független jogász, dr. Antoni Péter az üggyel kapcsolatban azt is elmondta, ittas vezetésért akár még börtön is járhat.

– A piros lámpán való áthaladás ügye a helyszíni bírság megfizetésével feltehetően le is zárul. Az ittas vezetés vétségért a törvények szerint pedig akár két évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható – mondta.