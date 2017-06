Itt az első HIV-per Charlie Sheen ellen

Lassan két éve már, hogy Charlie Sheen nyilvánosan is elismerte: HIV-fertőzött. A színész élete alaposan felbolydult a bejelentés után, ám a neheze még csak most jön: perek sora, amit egykori szeretői indítanak ellene, akikkel fertőzöttként szexuális kapcsolatot folytatott anélkül, hogy ezt a nem épp jelentéktelen részletet elárulta volna. A feljelentők sorában egy orosz bevándorló hölgy az elsô, akit a perirat nem nevez meg, de aki részletesen el-meséli, hányszor és hányféleképpen közösült a HIV-fertőzött sztárral. A napokon belül kezdődő bírósági ügy valószínűleg csak első a sorban, Sheen ellen már a vallomása idején is nők tucatjai emeltek panaszt, akiket jó eséllyel megfertőzött az aktusok során.







Bírósági tárgyalások sora indulhat a színésszel a középpontban © Thinkstock