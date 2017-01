Istenes Bence kritikája: Sebestyén Balázs flegma és felkészületlen

Meglepő videóra akadt a Bors Istenes Bence Facebookoldalán. Az élőben közvetített felvételen a műsorvezetőnek tett fel kérdéseket beszélgetőtársa, s a közönséget is bevonták a társalgásba. A főként sportról szóló adásban Istenes karrierje is terítékre került. Ekkor került szóba Sebestyén Balázs, akit ő nemcsak lazának, de flegmának és felkészületlennek is nevezett. Szó szerint ez hangzott el:

– Ő (Sebestyén Balázs) ilyen laza, lezser, nem annyira készülök, flegma vagyok, beszólogatok… én meg görkorival berobbanok, más a stílus, más a hangulat.







Balázst gyakran hasonlították össze Bencével, pedig utóbbi szerint ő más karakter © Bors

Tekintve, hogy Balázs az a televíziós személyiség, akivel Bencét a pályája kezdetén gyakran hasonlították össze, elég különös, hogy ez utóbbi így vélekedik róla. Megkeresésünkre Istenes a következőképpen reagált:

– Azt mondtam, hogy felkészületlen? Hát, neki van egy sajátos hozzáállása, nem tudnám egy szóval megfogalmazni. Valószínűleg csak azt akartam ezzel a videóban hangsúlyozni, hogy teljesen más karakterek vagyunk. Elkezdtek minket összehasonlítani, pedig teljesen más a stílusunk, és ez nem csak egy szakmabelinek, de egy néző számára is feltűnő. Ezt próbáltam meg kifejteni a videóban, de nem tudom, milyen szavakat használtam, most is nehéz megfogalmazni. Stohllal lehet ezt jól példázni: Stohl András és Sebestyén Balázs is egyaránt jó és vicces műsorvezető, mégsem hasonlították őket össze, amikor egyszerre vezették a VV-t. Minket Balázzsal valószínűleg azért, vetettek össze, mert hasonlóan indult a karrierünk, és a külsőségekben jobban egyezünk, nagyjából azonos a magasságuk, a hajunk, ilyenek… – fejtette ki véleményét Bence, aki a televíziós személyiségekkel kapcsolatban elmondta: bár nincs kifejezetten példaképe köztük, Friderikusz Sándort nagyszerűnek tartja és tiszteli a zsenialitása miatt, Stohl András műsorvezetői munkájára pedig felkészültsége és érzelemközvetítő jellege miatt néz fel.

A Bors Sebestyén Balázs véleményére is kíváncsi volt, mit szól Istenes Bence mondandójához. Balázs szembesült társa véleményével, majd diplomatikusan annyit mondott, nem kíván hozzáfűzni semmit.