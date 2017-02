Ismét a fürdőruhás sportmagazinnak vetkőzött Palvin Barbi - szexi fotók

1964 óta évente megjelenik a Sports Illustrated hetilap fürdőruhás kiadványa, amibe nem első alkalommal került bele hazánk legismertebb modellje, Palvin Barbara. Az év eleji hideget egzotikus tájakkal és bikinis (vagy bikini nélküli) szépségekkel ellensúlyozó kiadvány címlapjára (amiből idén 3 verzió is készült) Kate Uptont választották, ám nekünk nem is ez az érdekes, hanem a belső tartalom, ahová több mint 30 fotó került be Barbiról.

Ezekből válogattunk párat.