Imádta a pesti ovismenzát Ashton Kutcher lánya

Miközben mindenki Ashton Kutchert vagy Mila Kunist hajszolta, amíg a színésznő Magyarországon forgatott, a sztárpár megpróbált a lehető legtermészetesebben létezni hazánkban. Ashton például, ha kellett, maga ugrott le a boltba és szerezte be a zabpelyhet, kávézókba járt, szívélyesen csevegett rajongóival, vagy a vizes vébé versenyein izgult.

A kétgyermekes család felhajtás nélküli életébe az is beletartozott, hogy a közel három­éves lányuk, Wyatt Magyarországon is oviba járt. A színész és felesége egy angol nyelvű, nyolcadik kerületi oviba adta be, ahol meg sem lepődtek, amikor reggelente maga Ashton Kutcher vagy Mila Kunis érkezett a kislánnyal vagy ment érte délután. Az oviban ugyanis már több világsztár csemetéje is megfordult.







A sztárpár. Kucher ölében ül Wyatt © MTI

– Három vagy négy hónapig járt ide Wyatt, pedig Mila elmondása szerint felkészítették őket arra, hogy a nyolcadik kerületet kerüljék el messzire. De szerencsére megnézték a mi ovinkat is, és emellett döntöttek. Mindennap autóval jöttek és mentek, így látták a kerület nem szép részeit is, de az ovival meg voltak elégedve – mesélte a Borsnak Sam Cartwright igazgató.

A tisztviselőtelepi oviban árnyat adó hatalmas cseresznyefa lombjai alatt egyébként több színész és rendező gyereke is játszott már. Biztonságos belső udvara el van zárva a külvilágtól, a kíváncsi szemektől. Öt gyerekre jut egy nevelő, így ha valamelyik kicsinek baja van, vagy csak beszélgetni szeretne egy felnőttel, ezt akár kettesben is megteheti az óvó nénivel. Az egészséges és diétás ételt pedig egy étteremből hozzák, az ovinak ugyanis nincs melegkonyhája. A gyerekek leginkább magyaros ételeket kapnak, de mivel szinte mindenféle nációból járnak ide csöppségek, van, hogy thai vagy olasz fogások kerülnek a kicsik tányérjára.

– Wyatt mindent megevett, a magyar ételeket ugyanúgy, mint bármi mást. Nem válogatós gyerek, és más szempontból sincs vele semmi baj, teljesen normális, édes kislány. Egyáltalán nem látszik rajta, hogy világsztárok a szülei. Hamar beilleszkedett, sokat játszott mindenkivel. A szülei látszólag mindent meg is tesznek azért, hogy normális gyerekkora legyen. Többek között ezért nem engedték fotózni még itt, az oviban sem – folytatta Cartwright, hozzátéve, hogy a szülőkre sem jellemzők a sztárallűrök.







Átlagos kisgyerekként viselkedett a budapesti angol tanítási nyelvű óvodában a hároméves lányka © Fejér Bálint

– Az édesanyja és az édesapja is ugyanúgy viselkedtek, mint bármelyik másik szülő. Végtelenül kedvesek. Ha dolguk volt, sietni kellett, ugyanúgy terelgették be az oviba a kislányt, hogy mielőbb indulni tudjanak. Mindennap az édesanyja vagy az édesapja hozta és vitte, volt, hogy mindketten – mondta az igazgató, aki szerint azért is választhatták Kutcherék az ő ovijukat, ide ugyanis nem kizárólag olyan gyerekek járnak, akiknek szüleik megtehetik, hogy mindezt kifizessék, hanem minden évfolyamban van több hátrányos helyzetű gyerek is a nyolcadik kerületből, akit pályázat útján választanak ki.

Kutcherék egyébként azért szerették volna, hogy Magyarországon is járjon oviba Wyatt, mert egyrészt ezt az amerikai szabályozás megköveteli a szülőktől, másrészt, hogy legyenek játszópajtásai.