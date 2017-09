Imádja a császár hegét a testén Fejős Éva

Húsz éve volt együtt a párjával Fejős Éva, amikor várandós lett az immár nyolc hónapos kislányával, Lindával. Az írónő terhessége úgy telt, ahogy a nagykönyvben meg van írva, a szülés és a gyermeknevelés is szinte már meseszerű. Éváék nem hagytak fel korábbi életvitelükkel, ugyanúgy utaznak és aktívan töltik a hétköznapjaikat, mint azelőtt, csak már Lindát is viszik magukkal. Az éjszakai virrasztást még hírből sem ismerik.

Irigylésre méltóan gyorsan regenerálódott a kismama teste a szülés után

– Az volt a szerencsém, hogy nem voltam kívánós. Tizenkét kilót híztam, könnyen le is ment, pedig csak négy hónapig szoptattam. Ahogy megjött újra a menzeszem, attól kezdve Linda nem fogadta el az anyatejet. Heti kétszer futok, ezt a számot igyekszem majd növelni, mert az izmaimat még hiányolom

– nevette el magát Éva, akit még a szülés utáni depresszió is elkerült. Tett is ezért, tudatosan eljárt otthonról, párjával pedig figyeltek arra, hogy jusson idejük egy­más­ra is.

– Nem érzem, hogy nagy változás lenne az életünkben. Lindától csak annyit kértem, hogy ne kelljen hajnalban kelnem. Áldott jó gyerek, tizenkét órát alszik. Még Olaszországba is elvittük nyaralni. Na, ebben viszont volt változás. Életemben először egy kis kézitáskát pakoltam magamnak egy hétre, míg neki több bőröndnyi holmit – mesélte mosolyogva az írónő, aki még a császármetszés hegét is imádja a testén. Elmondta: érte támadás, amiért tudatosan döntött a szülésről.







Linda áldott jó gyerek, nyugodt, sokat alszik, és az utazást is nagyszerűen viseli, így az írónő az anyaság minden percét élvezi © Csibi Szilvia

– Néha fellángol az anyák között a vita, melyik a „jobb” út: a császármetszés vagy a hüvelyi szülés. Ma már a nő dönthet az orvosára hallgatva, szerintem mindenki szüljön úgy, ahogyan gondolja, és ne ítélkezzünk. Én azért választottam a császárt, mert az orvosommal konzultálva esetemben biztonságosabbnak tartottam. Még mindig azt látom, hogy sok császármetszéssel szülő anyának lelkiismeret-furdalása van, pedig ez fölösleges. A lényeg, hogy a gyerek és az anya is egészsége­sen tudja elkezdeni a közös éle­tet – fejtette ki véleményét a Borsnak Éva.

Örökifjak klubja

Kevesen olyan szerencsések, hogy – mint Fejős Éva – szülés után, az ötödik ikszen túl is vállalhatják nyilvánosan a testüket bikiniben. A világsztárok között sem könnyű erre példát találni, de Demi Moore-nak, Cindy Crawfordnak és Brooke Shieldsnek sem volt oka takargatni magát ötven fölött.







Cindy Crawford 51 éves







Demi Moore 55 éves