Ilyen fotót lőtt Ördög Nóra egy laoszi vécében

Épp az Ázsia Expresszt forgatja, ugyanakkor rajongóit is komoly mennyiségű infóval látja el - ha nem is a játékot, de a Távol-Keletet illetően. Ördög Nóra ugyanis megállás nélkül posztol - aminek mi nagyon is örülünk. A közelmúltban például egy laoszi vécében lőtt pár képet, amit találóan a "besz*rás" szóval jellemzett.