Ilyen, amikor Bódi Sylvi napjába beletrollkodik a saját macskája - fotó

A macskák öntörvényű lények: őket nem érdekli, hogy gazdájuk épp aludni, enni, tévézni vagy - mint esetünkben is - ruhákat szeretne fotózni egy gardróbvásárra. A macskák azt csinálják, ami nekik tetszik. És persez ott, ahol épp ők gondolják.

Erről alighanem Bódi Sylvi is órák hosszat tudna mesélni. Friss posztja is arról árulkodik, hogy bizony a négylábú az úr a háznál: "Amikor a ruháidat fotózod a gardróbvásáros oldaladra...de a cicádnak éppen kedve támad szundikálni egyet" - írta a kép mellé, amin Zsombitól nem is igazán látszik a ruha...