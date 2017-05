Így riszálja kerek fenekét Nádai Anikó

Lehet éppen szeretni, vagy megszólni azt, hogy Nádai Anikó olyan vékony amilyen, ám tény, hogy sok nővel ellentétben ő éppen úgy érzi jól magát, ahogy van. Ez meg is látszik azon a kis videón is, amit egy fotózáson készített róla stylistja, Holdampf Linda, aki szerint a műsorvezető indiánneve lehetne akár „kerekpopi" is, utalván a formás idomokra. Anikó sporttal, egészen pontosan lovaglással formálja tökéletesre a testét.