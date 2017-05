Így néz ki ma a Karate kölyök sztárja!

Ralph Macchio a 80-as évek egyik legnagyobb gyereksztárja volt, a héten pedig megjelent egy New York-i filmbemutatón is, így sokan most csodálkozhatnak rá, mennyit öregedett az elmúlt 30 évben. A színész ma már túl van az ötvenen és rajongói nem győzik dicsérni, hiszen tényleg fantasztikusan néz ki - írja a The Sun magazin.







© NorthFoto

Macchio 1986-ban és 1989-ben alakította azt a karatézó fiút, akinek hála a mai napig mindenki tudja kicsoda.